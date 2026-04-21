Crisis en la Universidad Autónoma del Caribe: El polémico fallo que amenaza la estabilidad institucional

La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta una crisis sin precedentes tras un fallo judicial que ordena el restablecimiento de derechos de la exrectora Silvia Gette, sentenciada por abuso de confianza, poniendo en riesgo la supervivencia financiera y la legalidad de la institución.

La Universidad Autónoma del Caribe, una institución que durante casi seis décadas ha sido un pilar fundamental en la formación académica del Caribe colombiano, se encuentra inmersa en una de las crisis institucionales más complejas y peligrosas de toda su historia. Lo que comenzó hace más de una década como una severa crisis financiera, agravada por una infraestructura en deterioro y problemas de gobernanza, ha escalado recientemente a un enfrentamiento jurídico de proporciones alarmantes.

El detonante de este nuevo conflicto fue el fallo emitido por un Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, el cual ordenó de manera sorpresiva el restablecimiento de derechos a favor de la exrectora Silvia Gette Ponce, una decisión que ha desatado una verdadera tormenta legal dentro y fuera del campus universitario. La determinación judicial, que según los defensores de Gette es de carácter inmediato y devolutivo, busca revertir la salida de la exrectora ocurrida en el año 2013, argumentando supuestas irregularidades en su desvinculación. No obstante, esta postura choca frontalmente con la realidad jurídica y penal de la exfuncionaria, quien fue condenada en 2019 a 63 meses de prisión por el delito de abuso de confianza calificado, tras comprobarse la apropiación ilícita de un millón de dólares provenientes de las arcas de la universidad. Esta condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2022, lo que convierte la orden del juez de primera instancia en un punto de fricción insostenible. La actual administración, encabezada por el rector Jorge Senior y el equipo jurídico liderado por el abogado Rafael Pacheco, sostiene que el reintegro de Gette no solo es legalmente inviable, sino que representa una amenaza directa a la supervivencia misma de la institución frente a sus acreedores. El punto crítico de este debate radica en la estabilidad financiera que la universidad ha logrado mantener a duras penas bajo el amparo de la Ley 1740 y los mecanismos denominados Institutos de Salvamento. Estas herramientas jurídicas han funcionado como un escudo protector frente a deudas acumuladas que superan los 200 mil millones de pesos, evitando el embargo de activos y una liquidación inminente. El apoderado jurídico de la institución ha denunciado que el juez incurrió en una vía de hecho al ignorar las prohibiciones explícitas del Ministerio de Educación Nacional, las cuales inhabilitan a cualquier persona con antecedentes penales por delitos dolosos para ocupar cargos directivos en centros de educación superior. Si el fallo se aplicara, se generaría un vacío legal y un retroceso normativo que anularía el Consejo Superior actual, dejando a la universidad en una situación de indefensión absoluta y vulnerando los acuerdos de salvaguarda que hoy permiten su funcionamiento. La comunidad académica observa con profunda preocupación cómo este conflicto jurídico podría borrar años de esfuerzos por recuperar la viabilidad operativa y la reputación de esta histórica casa de estudios barranquillera





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