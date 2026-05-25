Crisis en la vía Buga-Buenaventura: bloqueos afectan transporte, abastecimiento y comercio exterior colombiano

La crisis en la vía Buga-Buenaventura ha durado cinco días y ha tenido graves consecuencias sobre el transporte de carga, el abastecimiento y el comercio exterior colombiano. Más de 17.000 vehículos han permanecido retenidos durante las protestas del sector minero, lo que ha afectado la conexión entre el principal puerto del Pacífico y el interior del país.

La crisis en la vía Buga-Buenaventura completó cinco días de bloqueos y dejó severas consecuencias sobre el transporte de carga, el abastecimiento y el comercio exterior colombiano.

Más de 17.000 vehículos permanecieron represados durante las protestas adelantadas por comunidades del sector minero, afectando la conexión entre el principal puerto del Pacífico y el interior del país. La situación encendió las alarmas entre los gremios transportadores y productivos, que advirtieron sobre el impacto económico de mantener cerrada una carretera por donde se moviliza cerca del 45% del comercio exterior del país.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, expresó su ‘profunda preocupación’ por las afectaciones derivadas de los cierres viales, que frenaron el tránsito de mercancías hacia y desde Buenaventura. Los bloqueos también provocaron retrasos y cancelaciones en el transporte de pasajeros. Empresas transportadoras reportaron dificultades para movilizar viajeros hacia el puerto, mientras miles de usuarios quedaron atrapados en uno de los corredores estratégicos más importantes del país.

Tras una reunión entre representantes del Gobierno Nacional, ministerios y entidades competentes, se lograron avances para la reapertura de la vía Buenaventura-Loboguerrero, que permanecía bloqueada desde el martes 19 hasta este sábado 23 de mayo. Dentro de los compromisos alcanzados entre el Gobierno y las comunidades, se pactó una reunión de alto nivel para el próximo 27 de mayo de 2026.

Entre los puntos acordados se encuentran el proceso del contrato de concesión, el subcontrato de minería de formalización, la intención de formalización y diversificación económica, y una mesa técnica con el Ministerio de Defensa. Uno de los sectores más golpeados por los bloqueos fue el avícola. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) advirtió que las restricciones en la vía elevaron hasta en 240% los costos logísticos para transportar materias primas esenciales.

El gremio explicó que el cierre obligó a redireccionar cargas hacia puertos alternos como Barranquilla, incrementando significativamente los tiempos y costos operativos para los productores. Además, el precio por tonelada de maíz, uno de los principales insumos para alimentar aves, aumentó cerca de 20%, generando presiones sobre toda la cadena de abastecimiento de alimentos en el suroccidente del país.

Fenavi alertó que los pequeños y medianos productores son los más afectados, pues representan cerca del 55% de la producción nacional de huevo y tienen menor capacidad para absorber los sobrecostos logísticos.

‘Si no se restablece la movilidad de manera inmediata, el sector enfrentará mayores riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país. Los inventarios de alimento para las aves comienzan a reducirse de manera preocupante’, señaló Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi





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