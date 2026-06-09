Crisis en las Fuerzas Militares por salida del general Erick Rodríguez: exigen renuncia del ministro de Defensa por "traición"

La remoción del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, subjefe de Operaciones Conjuntas, genera ola de protestas dentro de la institución. Altos oficiales, activos y en retiro, exigen la dimisión del ministro Pedro Sánchez, a quien acusan de traicionar a la Fuerza Pública al permitir una decisión que consideran dañina para la seguridad y la democracia, especialmente en el contexto electoral.

La salida del subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares , mayor general Erick Rodríguez Aparicio, ha desatado una profunda crisis institucional dentro de la cúpula militar colombiana.

Decenas de altos oficiales, tanto activos como en retiro, han expresado su enérgica inconformidad y exigen la renuncia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quien señalan directamente de "traición" por permitir lo que consideran una decisión arbitraria y dañina para la seguridad nacional. Según las fuentes consultadas, Rodríguez era una figura clave en el análisis operacional y estaba a cargo del Plan Democracia, diseñado para garantizar la transparencia electoral y combatir las interferencias de grupos armados ilegales.

Su remoción, en un contexto electoral sensible, es vista por muchos como unmensaje de debilidad que podría incentivar a los grupos criminales. El propio ministro Sánchez, consultado en Montería, se limitó a afirmar que cualquier decisión sobre personal de la Fuerza Pública es tomada por el presidente Gustavo Petro y que él es respetuoso de esas dinámicas, sin defender abiertamente la continuidad de Rodríguez.

Sin embargo, la reacción en los cuarteles es de indignación. Generales en retiro y la Asociación de Oficiales en Retiro (ACORE) calificaron la salida de "preocupante e inoportuna", justo cuando el Plan Democracia está en plena ejecución y a pocos días de las elecciones presidenciales. Exigen que se clarifiquen las razones, pues sospechan que podría obedecer a presiones de disidencias o a una supuesta participación en política del general, lo que sería un precedente grave.

Los oficiales subrayan que el ministro, como máximo responsable civil de la cartera, traicionó el uniforme al permitir que se sacara a un general que estaba cumpliendo con su deber de proteger la democracia. Piden que Sánchez deje el cargo porque su gestión pone en riesgo la institucionalidad y fortalece a los criminales.

Además, circulan versiones sobre un posible lobby interno para favorecer a ciertos candidatos, lo que aviva las sospechas de carnetización política en las Fuerzas. La crisis evidencia un quiebre entre el alto mando y el Gobierno, y plantea interrogantes sobre la autonomía operativa de las Fuerzas Militares en momentos cruciales para el país





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