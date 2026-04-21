Crisis en los diálogos de paz: Gobierno evalúa continuidad tras violencia en Nariño

El Gobierno Nacional endurece su postura tras el ataque de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Nariño, que dejó militares muertos y menores heridos por minas antipersonal, calificando la situación como crítica para el proceso de paz.

La crisis en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha alcanzado un punto de inflexión crítico tras una reciente escalada de violencia en el departamento de Nariño . Armando Novoa, jefe negociador del Estado, expresó su más profundo rechazo ante los enfrentamientos armados y el uso de minas antipersonal que derivaron en víctimas fatales y menores de edad gravemente heridos.

Estos sucesos, calificados por las autoridades como un desprecio absoluto por los protocolos humanitarios, han puesto en entredicho la voluntad real del grupo armado para transitar hacia una solución negociada al conflicto, generando una fractura de confianza que amenaza con el fin definitivo de la mesa de negociación. La postura del Gobierno es tajante: no se puede sostener un diálogo bilateral mientras se mantienen tácticas de guerra que vulneran los derechos fundamentales de la población civil. El funcionario enfatizó que lo ocurrido en Nariño constituye un incumplimiento flagrante de los pactos suscritos en ciclos previos, específicamente en lo referente al desminado humanitario acordado en el municipio de La Hormiga, Putumayo. La tragedia que involucra a niños víctimas de artefactos explosivos es, según la delegación gubernamental, la prueba fehaciente de que las órdenes de mando central de la Coordinadora no están siendo acatadas o, peor aún, que existe una estrategia deliberada de continuar con las hostilidades. La fuerza pública, al brindar asistencia humanitaria a los menores afectados, ha dejado en evidencia la brecha existente entre las acciones violentas del grupo alzado en armas y las exigencias mínimas de respeto a la vida que la sociedad colombiana reclama en este proceso. La comunidad internacional y los garantes del proceso observan con preocupación cómo la inestabilidad en los territorios complica la agenda de paz. Ante este escenario, la delegación oficial ha notificado que la continuidad del proceso está bajo evaluación estricta. El Gobierno colombiano, en consulta directa con el Presidente de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, examinará si existen garantías mínimas para seguir conversando con un actor que, simultáneamente, comete agresiones directas contra los militares y la población. El comunicado oficial es contundente al señalar que las consecuencias de estos actos serán inmediatas en la mesa de diálogo. La exigencia de una respuesta veraz y urgente por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es el requisito mínimo para considerar cualquier avance, aunque el clima político actual sugiere un endurecimiento de las posturas oficiales. La paz, tal como ha sido concebida, no puede construirse sobre la base de la impunidad ante actos que atropellan la dignidad humana y los avances diplomáticos logrados con tanto esfuerzo durante los meses anteriores de negociación





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