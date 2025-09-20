Crisis en Millonarios: Malos Resultados y Posibles Cambios en la Directiva

La situación de Millonarios se complica con su eliminación de la Copa BetPlay y los malos resultados en la Liga. La directiva, insatisfecha, podría tomar medidas, especialmente en relación con el gerente deportivo. Se analiza la falta de fichajes y la posible culpabilidad de algunos jugadores. El próximo partido contra Fortaleza es crucial.

El complicado momento de Millonarios se agrava a medida que pasan los días. Los pobres resultados deportivos han generado un impacto considerable en los aficionados y, por supuesto, en la directiva, que no está satisfecha con la gestión actual y que, en última instancia, también afecta negativamente la situación económica del club, entre otros aspectos relevantes.

Se esperaba que la llegada de Hernán Torres, al menos, mejorara el estado anímico del equipo, pero todo indica que el estratega tolimense también se ha visto arrastrado por la dinámica negativa del equipo, lo que podría sugerir que el verdadero problema reside en los jugadores. La falta de fichajes, de jugadores con experiencia, ha sido uno de los principales motivos de preocupación para los accionistas y parece que pronto tomarán medidas al respecto, especialmente en relación con el gerente deportivo.\Millonarios continúa siendo tema de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que su mal momento en la Liga BetPlay parece haberse extendido a la Copa BetPlay, donde fueron eliminados en los octavos de final por Envigado, en el partido de vuelta jugado como locales. A pesar del cambio de director técnico, con la salida de David González y la llegada de Hernán Torres, el equipo no ha logrado recuperarse en la Liga BetPlay. Recientemente, sufrió una derrota vergonzosa contra Alianza y el panorama en la Copa BetPlay también se ha complicado. La directiva del club no está contenta con esta situación y parece haber identificado al culpable. Según el periodista deportivo Guillermo Arango, en el programa La FM+ Fútbol, se han celebrado reuniones debido al malestar del máximo accionista por las contrataciones realizadas, y el principal señalado sería el gerente deportivo, Ricardo 'Gato' Pérez, con quien podrían tomarse decisiones sobre su continuidad en el cargo. \El próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay será en la jornada 12, donde se enfrentará a Fortaleza, uno de los actuales líderes del campeonato. El encuentro se disputará en el Estadio El Campín el domingo 21 de septiembre, a las 14:00 hora de Colombia. La presión sobre el equipo y la directiva es palpable, y se esperan cambios significativos en las próximas semanas. La situación actual requiere una pronta reacción para evitar que la crisis deportiva y financiera se agrave, poniendo en riesgo el futuro del club. La afición, desilusionada por los resultados, espera con ansias una respuesta contundente para recuperar la senda del éxito y la competitividad





