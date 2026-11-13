Crisis en Salud de Colombia: Faltan fondos prometidos y persisten dificultades de atención

Cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella revelan la ausencia de los COP 10 billones prometidos y la inestabilidad en EPS intervenidas.

En los primeros cien días de administración, el Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella ha logrado conformar un equipo de salud que cuenta con buena recepción por parte del sector empresarial y gremial. Sin embargo, este arranque institucional se ve empañado por la promesa incumplida de destinar COP 10 billones para sanear las finanzas del sistema. Mientras se espera la efectividad del plan de choque anunciado para resolver las solicitudes pendientes de medicamentos y procedimientos, la incertidumbre sobre el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Estado sigue creciendo.

La promesa de COP 10 billones y la realidad fiscal

El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella prometió durante la campaña electoral destinar COP 10 billones para atender los problemas financieros del sector en sus primeros noventa días de gobierno. Esta promesa no se ha concretado y la ministra Ana María Vesga reconoció oficialmente en reuniones con actores del sector que dichos recursos no estaban disponibles. Las condiciones fiscales del país dificultan que el dinero llegue durante lo que resta del año.

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El sistema de salud enfrenta un déficit financiero estimado en alrededor de COP 16 billones para el año 2027, según cálculos de la firma de análisis financiero Sectorial. En lugar de los fondos prometidos, el Gobierno logró concretar una línea de crédito directo por COP 500.000 millones, equivalente apenas al cinco por ciento de lo inicialmente anunciado. Este mecanismo fue reglamentado mediante la Resolución 2445 del 22 de octubre.

El crédito funciona a través de la ADRES, que girará directamente los recursos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores acreedores. El dinero no pasará por las cuentas de las EPS, evitando así desvíos. Los préstamos tendrán una tasa de interés del cero por ciento más la Inflacción del Precios al Consumidor (IPC), con un período de gracia de hasta doce meses y un plazo adicional de doce meses para su amortización.

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Intervención de Nueva EPS y dificultades en Sanitas

La situación de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, sigue siendo objeto de incertidumbre debido a la falta de un interventor titular en propiedad. Esta ausencia de dirección definitiva afecta la capacidad de respuesta del sector ante las miles de solicitudes de medicamentos y procedimientos pendientes que el plan de choque busca resolver. Los resultados parciales del mecanismo crediticio apenas comienzan a mostrarse en el sistema.

Paralelamente, los pacientes de Sanitas enfrentan graves dificultades en la entrega de medicamentos tras el cambio de gestor farmacéutico a Colsubsidio. Estas filas y demoras, que pueden alcanzar hasta seis horas, han provocado medidas de intervención por parte de la Superintendencia de Salud. Los afiliados continúan reportando problemas logísticos que afectan su acceso a la atención médica urgente.

Movimientos en el Gobierno y dirección de la ADRES

El Ministerio de Salud ha realizado nombramientos en cargos estratégicos que han tenido una recepción favorable en distintos sectores, pero la estabilidad del equipo sigue planteando interrogantes. Uno de los casos más destacados fue la salida de Iván Sánchez, quien había sido el principal referente de salud en la campaña de Abelardo de la Espriella. Sánchez llegó a la dirección de la ADRES, el banco de la salud, pero fue declarado insubsistente después de poco más de dos meses en el cargo.

Los motivos de la salida de Iván Sánchez no han sido explicados oficialmente, lo que deja a la entidad responsable de administrar los recursos del sistema bajo una dirección encargada. Esta inestabilidad en la cima del equipo técnico genera dudas sobre la capacidad de ejecución del plan de choque y la recuperación de la confianza de los distintos actores que conforman el ecosistema de la salud en Colombia.

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Impacto en pacientes y próximos pasos

El impacto directo de estas medidas financieras y la falta de fondos prometidos se siente en la cotidianidad de los miles de pacientes que esperan tratamientos. La resolución de las deudas con hospitales y clínicas mediante créditos de la ADRES es una herramienta temporal que las aseguradoras deberán devolver, no una inyección definitiva de capital al sistema. Esto significa que el déficit estructural permanece sin ser resuelto completamente.

Los próximos pasos dependerán de la capacidad del Gobierno para asegurar la estabilidad en la dirección de la ADRES y en las EPS intervenidas. La recuperación de la confianza de los actores del sector requiere no solo mecanismos crediticios, sino una solución estructural al déficit fiscal del sistema. La espera por un interventor titular en Nueva EPS y la normalización en la cadena de suministro de medicamentos de Sanitas son indicadores clave del éxito de esta gestión inicial.