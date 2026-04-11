Crisis en Santander: Bloqueos Viales Agravan el Desabastecimiento y Amenazan la Movilidad

Tres días de bloqueos viales en Santander desencadenan una crisis por desabastecimiento, dificultades en el transporte y riesgos en la salud. El gobernador solicita intervención urgente del Gobierno Nacional.

Tres días de bloqueo vial han sumido a Santander en una crisis profunda, exacerbada por el inminente riesgo de desabastecimiento de productos esenciales y servicios cruciales. La situación se agrava aún más con las severas dificultades que enfrentan el transporte de pasajeros, así como el traslado de enfermos y el suministro de insumos médicos vitales para la atención de la población.

La empresa Metrogas, crucial para el suministro energético de la región, ha advertido sobre el peligro inminente de desabastecimiento de gas en siete municipios clave de Santander. Esta alerta surge directamente de la imposibilidad de que los camiones cisterna, que transportan el combustible vital, puedan circular libremente debido a los persistentes bloqueos en las vías. Las localidades en riesgo incluyen El Socorro, San Gil, Páramo, Pinchote, Valle de San José, Villanueva y Curití, lo que pone en jaque la estabilidad y el funcionamiento de diversas actividades económicas y sociales en la región. A pesar de una apertura parcial en el bloqueo realizado en El Cucharo (San Gil) durante la mañana del sábado 11 de abril, la realidad es que la situación general sigue siendo precaria y extremadamente delicada, con consecuencias potencialmente catastróficas. Los gremios económicos, como la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), junto con asociaciones de transportadores terrestres y aéreos, han alzado la voz para advertir sobre las millonarias pérdidas económicas que están generando estos cierres viales. La situación exige una respuesta rápida y coordinada para mitigar los impactos negativos y restablecer la normalidad en la región.\El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, consciente de la gravedad de la situación, envió una carta urgente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a otras autoridades centrales del gobierno nacional. En esta misiva, el mandatario seccional solicitó la intervención inmediata y contundente del Gobierno Nacional para abordar la crisis que ha estallado en Santander. La solicitud principal se centra en la intervención del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Policía Nacional. La petición específica es que estas entidades desplieguen en el territorio todas las garantías institucionales y los recursos necesarios para restablecer el orden público y asegurar la conectividad del departamento. Esto incluye, según la solicitud del gobernador, el despliegue de funcionarios en terreno y los medios necesarios para intervenir en diferentes puntos simultáneamente, con el objetivo de recuperar el orden público y garantizar la seguridad de la población. Adicionalmente, el gobernador Díaz Mateus solicitó la instalación de una mesa de trabajo de carácter nacional, que incluya la participación articulada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades relevantes del orden nacional. El propósito de esta mesa es atender de manera directa e integral los puntos planteados en los pliegos presentados por las comunidades, buscando soluciones duraderas y acordadas para los conflictos. El Departamento ha mantenido activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación interinstitucional con autoridades locales, departamentales y nacionales, con el objetivo de monitorear la situación y adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana. El gobernador Díaz también destacó en su carta que los bloqueos, aunque permiten el paso humanitario, generan alta conflictividad social y riesgo de escalamiento, debido a su prolongación.\Las consecuencias de los bloqueos viales se han extendido a diversos sectores y actividades. La Aeronáutica Civil dispuso la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro el jueves anterior, debido a la imposibilidad de garantizar el acceso terrestre de pasajeros, tripulaciones y personal operativo, incluyendo controladores aéreos, lo que interrumpió la conectividad aérea. El gobernador también advirtió sobre las limitaciones críticas de conectividad que presenta el departamento debido a los bloqueos en la red vial principal, agravando la situación. Además, se registró un incidente de especial relevancia humanitaria: el nacimiento de una menor dentro de una ambulancia, debido a la imposibilidad de traslado oportuno a un centro asistencial a causa de los cierres viales. Las afectaciones se extienden al transporte, el comercio, la logística, la movilidad de trabajadores, pasajeros y las cadenas de abastecimiento. Los riesgos identificados incluyen, entre otros, la afectación del suministro de alimentos perecederos, la interrupción del transporte de medicamentos y oxígeno para pacientes críticos, y la imposibilidad de movilizar personal médico y de atención en salud. Además, se destaca el impacto en la llegada de turistas y el desabastecimiento de combustibles, lo que complica aún más la situación. La crisis en Santander pone de manifiesto la importancia de la estabilidad vial y la necesidad de soluciones urgentes y coordinadas para proteger la salud, la seguridad y la economía de la región





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