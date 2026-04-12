Crisis Energética en Colombia: Acolgen Alerta sobre el Riesgo de Apagón por Deudas del Gobierno

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advierte sobre la crítica situación del sector energético colombiano, amenazado por la falta de pago del gobierno y el riesgo de un apagón. Las deudas superan los 9,2 billones de pesos y ponen en peligro el suministro eléctrico.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen , ha expuesto a EL NUEVO SIGLO la grave crisis que enfrenta el sector energético colombiano, exacerbada por la falta de pago del gobierno. Según Gutiérrez, es imperativo que el ejecutivo atienda las millonarias deudas que acumula con las empresas del sector, las cuales ya superan los 9,2 billones de pesos.

La situación actual, caracterizada por la demora en los pagos y los cambios constantes en las políticas energéticas, está poniendo en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico y la viabilidad financiera de las compañías.<\/p>

El gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha incumplido compromisos esenciales, incluyendo los pagos relacionados con la opción tarifaria y los subsidios. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sector, afectando la capacidad de las empresas para operar, invertir y mantener la infraestructura necesaria. La presidenta de Acolgen advierte sobre el riesgo inminente de un apagón, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño, lo que podría tener graves consecuencias para la población y la economía del país.<\/p>

Las empresas generadoras de energía, ante la falta de pago, se ven obligadas a utilizar sus propios recursos para mantener el servicio, lo que a su vez limita su capacidad de inversión y mantenimiento. Gutiérrez enfatiza que la única solución viable es que el Estado cumpla con sus obligaciones financieras, tal como se había comprometido desde un principio, garantizando el flujo de recursos necesario para el funcionamiento del sistema. Acolgen ha propuesto soluciones concretas, como la emisión de Bonos de Alivio Tarifario con garantía de la Nación para saldar la deuda de la opción tarifaria, y la asignación de recursos presupuestarios para los subsidios.<\/p>

Además, se destaca la importancia de establecer reglas claras y transparentes para las opciones de contratación, asegurando condiciones equitativas para todos los actores del sector. La falta de atención a estas problemáticas estructurales, que incluyen el deterioro de la estabilidad institucional y la modificación arbitraria de las reglas de juego, está obstaculizando las inversiones y poniendo en peligro la transición energética del país. La crisis no es aislada, es estructural y tiene graves implicaciones para los hogares vulnerables, las empresas y el crecimiento económico, evidenciado por el aumento del déficit de energía firme proyectado para los próximos años.<\/p>

El resultado es claro: Colombia ha caído nueve posiciones en el índice de Bloomberg de transición energética, y se corre el riesgo de no estar preparado para enfrentar fenómenos climáticos como El Niño, lo que pone en riesgo el suministro de energía eléctrica para los colombianos. La deuda total, con corte a febrero de 2026, suma 9,2 billones de pesos, desglosada en 2,2 billones por opción tarifaria, más de 3,5 billones en subsidios, 1,4 billones de entidades públicas y 2,1 billones de Air-e, lo que significa que empresas que ya generaron energía no han recibido el pago.<\/p>

El sector energético ha sufrido un deterioro institucional evidente, con el 92% de las empresas considerando que la estabilidad institucional está empeorando. Las entidades clave como el Ministerio y la CREG tienen calificaciones inferiores a 4 sobre 10, lo que se traduce en una caída en el índice de transición energética.<\/p>





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