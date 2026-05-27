Crisis energética en Galapa: racionamientos y protestas ante la inminente llegada de El Niño

Los prolongados cortes de energía en Galapa y barrios de Barranquilla reflejan la fragilidad del sistema eléctrico del Caribe colombiano, agravada por la intervención fallida de Air-e y el fenómeno de El Niño. La comunidad exige soluciones urgentes ante el colapso de la infraestructura.

En la antesala del fenómeno de El Niño , la crisis de la empresa intervenida Air-e se ha vuelto insostenible en el municipio de Galapa , Atlántico, donde los racionamientos diarios de energía ya son una realidad.

Los cortes programados de hasta ocho horas, sumados a las interrupciones intermitentes que también afectan a barrios de Barranquilla, evidencian la fragilidad de un sistema eléctrico al límite. Por un lado, las altas temperaturas disparan la demanda; por el otro, la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, que lleva 20 meses sin lograr estabilizar la empresa, ha dejado a Air-e en una precaria situación financiera y operativa.

La comunidad y los empresarios han recibido explicaciones contradictorias: primero se habló de una emergencia en la subestación Cordialidad, luego de sobrecargas por el calor, y ahora la empresa admite que realiza desconexiones preventivas para enfrentar el inminente Superniño. La sospecha de que se trata de un racionamiento encubierto crece, pues desde 2023 XM y Transelca advirtieron del desgaste en las redes de transmisión y distribución, y auditorías forenses confirman que los mantenimientos programados ya ocultaban restricciones de energía.

La demanda energética ha aumentado más del 7% y se estima que alcanzará el 10% en mayo, impulsada por temperaturas sofocantes con sensaciones térmicas de 47 grados. Sin embargo, la falta de planeación y la ausencia de inversiones han dejado al sistema expuesto. En Galapa, la desesperación ha derivado en bloqueos y protestas; los comerciantes pierden mercancías, los pacientes suspenden tratamientos y más de mil empresas enfrentan sobrecostos por autogeneración y parálisis productiva.

La competitividad territorial está bajo amenaza, y ningún inversionista confiará en una región donde el suministro eléctrico depende de desconexiones improvisadas para evitar el colapso. Lo más alarmante es que El Niño apenas está comenzando; si hoy el sistema opera al límite, qué esperar cuando las temperaturas sigan subiendo y el déficit de energía en firme se agrave. Atlántico, Magdalena y La Guajira, como el resto del Caribe, no soportan otro episodio de improvisación y abandono institucional.

Urgen inversiones reales y transparencia sobre la magnitud de la crisis, no excusas ambiguas. La modernización de la infraestructura debe reemplazar las medidas paliativas, porque el racionamiento disfrazado no puede convertirse en la nueva normalidad para miles de ciudadanos que pagan la energía más cara del país y reciben un servicio indigno. La intervención de Air-e no ha cumplido su objetivo y la crisis amenaza con desencadenar un estallido social.

Es imperativo que el Gobierno y los entes reguladores actúen con celeridad para garantizar la confiabilidad del suministro antes de que la situación se agrave aún más





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