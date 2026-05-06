Crisis energética en la región Caribe: propuestas para evitar un apagón financiero y técnico

La región Caribe enfrenta una grave crisis energética debido al aumento abrupto de las tarifas, la asfixia financiera de las comercializadoras y la falta de soluciones efectivas. Candidatos vicepresidenciales proponen medidas urgentes para aliviar la carga económica y técnica en la zona.

Las tarifas de energía son una de las problemáticas que más agobian a los municipios de la región Caribe. Estas se han incrementado de manera abrupta, golpeando duramente los bolsillos de la ciudadanía.

Todo esto se agudiza por la crisis de energía, marcada por la asfixia financiera de las comercializadoras Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno, y Afinia, además de las deudas por subsidios y opción tarifaria e impagos por parte de los usuarios. ¿Qué proponen para que la región Caribe no se apague financiera ni técnicamente? José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo De La Espriella, aseguró que uno de los problemas ha sido el 'populismo tarifario' del Gobierno nacional.

'El gobierno Petro nos está llevando a un escenario de apagón, necesitamos menos populismo tarifario y más rigor técnico en la toma de decisiones y generación de confianza en las reglas de juego', sostuvo. Para el candidato vicepresidencial, 'el Sistema Energético Nacional necesita confianza en esas reglas de juego, avanzar en una subasta de confiabilidad, necesita gerencia pública y una extracción y generación de gas'.

En ese sentido, aterrizó su propuesta en tres acciones puntuales para la región Caribe: 'La primera es sacar de la factura el tema de la opción tarifaria para que no siga siendo una carga para el pueblo; la segunda es que el gobierno tiene que asumir parte de las inversiones en las redes y reducir el costo de la tarifa; y la tercera es que temporalmente el Gobierno debe asumir parte de las pérdidas del sistema. Si no hacemos eso, las tarifas seguirán siendo impagables.

Esta región merece un tratamiento diferenciado'. Por su parte, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, coincidió con Restrepo y sostuvo: 'No podemos permitir que la operación eléctrica del Caribe colombiano sea una operación estatal'. Respecto a las intervenciones, Oviedo aseguró que el Gobierno las está 'maquillando'.

'En el caso de los operadores de Afinia y de Air-e tenemos que tomar decisiones', dijo, al añadir que junto a Paloma buscan que los 'recursos de presupuesto alimente el fondo de solidaridad empresarial de Superservicios para resolver la deuda en el pago de subsidios. El Caribe es más pobre y caliente que el resto del país, pero nadie ha dado una solución sobre eso'.

Martha Zamora, fórmula de Roy Barreras, aseguró que 'con un enfoque diferencial en la Costa permitiríamos salir de una situación tan grave que está ocurriendo en Barranquilla con la energía'





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