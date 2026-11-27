La imagen de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda desencadena una fuerte reprobación del presidente Abelardo de la Espriella, quien acusa a Fedegán de traicionar a los ganaderos aludiendo a alianzas con el Pacto Histórico.

La fotografía que muestra al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, compartiendo un espacio con el senador Iván Cepeda, ha desatado un intenso conflicto político entre el gremio ganadero y el Gobierno colombiano. La controversia surgió inmediatamente después de que el presidente Abelardo de la Espriella rechazara categóricamente el encuentro, calificando la interacción como una señal de complicidad con enemigos del Estado.

De la Espriella acusa a Fedegán de proteger privilegios

El primer mandatario, Abelardo de la Espriella, dirigió una de las críticas más duras hacia la dirigencia de Fedegán, señalando a Lafaurie de tejer alianzas estratégicas con Iván Cepeda. Según el presidente, el objetivo central de estas reuniones es proteger décadas de privilegios que se disfrazan erróneamente como interés gremial legítimo.

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En sus declaraciones, el jefe de Estado no dudó en usar términos contundentes al calificar a Cepeda como el cómplice de los verdugos de los ganaderos. De la Espriella insistió en que quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa al sector agropecuario, sino que representa sus propios intereses personales.

El Gobierno también afirmó que no necesita intermediarios para dialogar con los ganaderos ni con la ciudadanía en general. Se subrayó que el Ejecutivo interactúa directamente con los sectores sociales, sin depender de líderes dispuestos a "vender" a sus agremiados sin mostrar el más mínimo rubor ante tales acciones.

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Lafaurie y Cabal rechazan la interpretación de alianza política

Frente a las acusaciones, José Félix Lafaurie expresó extrañeza ante el mensaje del presidente De la Espriella. El líder gremial recordó que Fedegán invitó a todos los congresistas a participar en el congreso realizado en Valledupar, y que recibió a Iván Cepeda con el mismo trato protocolario que a cualquier otro asistente.

Lafaurie cuestionó cómo un simple saludo se había transformado en una alianza política, destacando que el senador del Pacto Histórico ya había asistido a los dos congresos anteriores sin que ello generara controversia. Admitió tener diferencias de fondo ideológicas con Cepeda, pero consideró un error que la relación entre un gremio y el Congreso dependa de quién ocupe la Casa de Nariño.

Por su parte, la exsenadora María Fernanda Cabal, quien está casada con José Félix Lafaurie, intervino para deslindar al gremio de cualquier responsabilidad política. Cabal declaró que Fedegán nunca estará aliada con ningún comunista y que la invitación a dirigentes de distintas corrientes es una práctica estándar del evento.

Cabal también aprovechó para criticar la trayectoria política de Iván Cepeda, afirmando que no comparte sus ideas y que el juicio al expresidente Uribe aumentó injustamente la estatura política del senador del Pacto Histórico. Considera que De la Espriella comete un error al interpretar la foto como una alianza, calificando al presidente de ser muy emocional en un país polarizado.

Cepeda invita a la defensa de la democracia colombiana

El senador Iván Cepeda, aunque no mencionó directamente la polémica fotográfica, respondió al contexto atacando la gestión del Gobierno de De la Espriella. Cepeda describió al actual Ejecutivo como un régimen que, bajo un discurso formal de respeto a la Constitución y el Estado de derecho, despliega agresivas formas de ataque contra la democracia.

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Recordando su derrota frente al actual primer mandatario en la segunda vuelta presidencial, Cepeda lanzó una invitación pública a todas las personas, organizaciones, gremios e instituciones. Instó a que, más allá de las diferencias ideológicas o religiosas, todos se dispongan a la defensa de la democracia.

El mandatario reiteró su postura al definir que la política pública del sector ganadero debe establecerse de frente, sin la mediación de quienes han mostrado disposición para aliarse con grupos que atentan contra la propiedad, la vida y el orden republicano. Para el Gobierno, sentarse a manteles con quienes pretenden socavar la democracia es una forma de complicidad directa.

De la Espriella también hizo referencia directa a las acusaciones históricas contra Cepeda, tildándolo de aliado de grupos armados que durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a ganaderos. Sostenía que tener convergencias con dichos aliados no constituye diálogo, sino montaje de pantomimas democráticas.

La situación evidencia la profunda división en la agenda pública nacional, donde la interacción protocolaria entre sectores gremiales y oposición política se interpreta de manera diametralmente opuesta. Mientras Fedegán ve la reunión como parte de su deber representativo, el Ejecutivo la ve como una traición a los mandatos electorales y a la seguridad de los productores.