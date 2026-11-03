Crisis Fronteriza: Bombardeo contra ELN y Crisis Humanitaria en Apure

Fundaredes documenta bombardeo contra ELN en Apure. Crisis humanitaria afecta a civiles con altos costos por violencia y grupos criminales en la frontera.

Una ONG venezolana ha revelado detalles inéditos sobre una operación militar reciente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, señalando que la población civil ha sufrido consecuencias severas debido a la presencia de grupos armados ilegales y a la dinámica de la seguridad en la región. La organización Fundaredes, a través de su coordinador para el estado de Apure, Juan Francisco García, expuso que las acciones de seguridad han generado un impacto significativo en las comunidades locales.

Operación Militar y Víctimas en Apure

Desde la organización Fundaredes advirtieron que el viernes 30 de octubre el Ejército venezolano habría atacado un campamento del grupo criminal conocido como ELN en el estado fronterizo de Apure. Esta acción militar marca un punto de inflexión en la historia reciente de la región, según lo indicado por expertos y observadores locales que han estado monitoreando la situación de seguridad.

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Noticias RCN habló con el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual coordinador de Fundaredes para el estado venezolano de Apure, Juan Francisco García, que reveló detalles inéditos sobre el ataque que habría realizado el Ejército venezolano de su lado de la frontera contra un campamento del ELN. García señaló que el costo para la población venezolana en la zona de frontera ha sido altísimo para la población civil, destacando la cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente extorsionada, los que pagan vacunas y los que pagan secuestros.

Documentación de Daños Civiles

García indicó que desde Fundaredes han estado documentando con los pobladores el bombardeo que ocurrió en la zona de Buena Vista del Meta, del municipio Pedro Camejo, Apure. Es una zona muy complicada donde, durante muchos años, se ha denunciado la presencia y el asedio de los grupos criminales a la población campesina y a la población civil, lo cual ha creado un entorno de inseguridad prolongado.

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En sus redes sociales, García habló de 19 personas abatidas como resultado de estas acciones. En palabras de García, es la primera vez en muchos años que el Ejército del régimen se atreve a ir en contra de los irregulares que han dominado el territorio a sus anchas, incluso en complicidad de sectores militares y políticos del régimen, lo que sugiere una posible cambio en la estrategia o en la capacidad operativa de las fuerzas estatales.

Impacto de la Dictadura en la Frontera

García señaló que el costo para la población venezolana en la zona de frontera bajo una dictadura que mantiene vínculos con las Farc, el ELN y las FBL, ha sido altísimo para la población civil. Esta afirmación resalta la complejidad geopolítica de la región, donde la coexistencia de diferentes grupos armados y la intervención estatal generan un ciclo de violencia difícil de romper.

En su informe, construido con el testimonio de locales, advirtió que tiene información sobre presiones indebidas contra habitantes de San Rafael, municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna, así como en el Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz. Estas zonas reflejan la extensión geográfica del impacto de la violencia y las presiones exercidas por los grupos irregulares sobre las comunidades vulnerables.

Perspectivas de Paz y Seguridad

El exdiputado destacó que el poder que viene ejerciendo el Gobierno colombiano bajo el liderazgo del presidente de la Espriella está funcionando como una tenaza. Según dijo, al ser combatidos en Colombia, pero también en Venezuela, cuando tratan de huir, los integrantes de estructuras criminales, seguramente, van a construir un espacio idóneo para la búsqueda de la paz con estos grupos irregulares, lo que podría indicar una oportunidad para negociaciones.

Insistió en que la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de Venezuela es la paz de Colombia. Venezuela cambió o está cambiando radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero; sin embargo, el ecosistema del poder sigue siendo bastante complejo por los elementos políticos y militares que se mantienen bajo el control del aparato de inteligencia militar, lo que complica los esfuerzos de estabilización regional.

Contexto Regional y Desafíos

La situación descrita por García se enmarca en un contexto más amplio de inestabilidad en la región, donde la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos son desafíos pendientes. La colaboración entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, así como la presión sobre los grupos armados ilegales, son factores clave para lograr una reducción significativa de la violencia.

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Los informes de Fundaredes sirven como una llamada de atención sobre la necesidad de abordajes integrales que no solo consideren las operaciones militares, sino también las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. La documentación de abusos y la visibilización de las consecuencias de la violencia son pasos esenciales para exigir responsabilidades y promover mecanismos de paz duraderos en la frontera.

La comunidad internacional debe prestar atención a estos desarrollos, ya que la dinámica en Apure y otras zonas fronterizas tiene implicaciones directas para la seguridad regional y el flujo de personas y recursos. La transparencia en la información y la rendición de cuentas son fundamentales para construir confianza entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público.

Conclusiones sobre la Crisis

En resumen, la información proporcionada por Fundaredes y Juan Francisco García ofrece una visión crítica de la situación actual en la frontera venezolana-colombiana. La mención de bombardeos, bajas y la presión sobre civiles subraya la urgencia de medidas efectivas para proteger a la población y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

El análisis de los vínculos políticos y militares, así como las estrategias de combate conjuntas o paralelas de los ejércitos de ambos países, son elementos que deben ser considerados en cualquier discusión sobre la seguridad y la paz en la frontera. La historia reciente demuestra que las soluciones unilaterales son insuficientes y se requiere un enfoque cooperativo y sostenible.

Finalmente, la referencia a la captura de Nicolás Maduro y los cambios en el ecosistema de poder venezolano, aunque mencionada como parte del contexto, no modifica la realidad inmediata de las comunidades en Apure que enfrentan los efectos directos de la violencia. La labor de organizaciones como Fundaredes es crucial para mantener la memoria de estos eventos y abogar por cambios estructurales que prioricen la vida y la dignidad humana.