Crisis institucional: Gerente del Banco de la República se niega a participar en foro del Gobierno

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó asistir a un foro organizado por el Ministerio de Hacienda, denunciando ataques contra la autonomía de la entidad y la descalificación injustificada de sus políticas monetarias.

La tensión institucional en Colombia ha alcanzado un punto crítico tras la contundente decisión del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, de declinar formalmente su invitación al Foro Económico titulado La política monetaria en un contexto progresista, evento organizado por el Ministerio de Hacienda.

A través de una misiva cargada de severidad dirigida al ministro Germán Ávila, el alto funcionario manifestó su negativa rotunda a participar en un espacio que, bajo el pretexto del debate académico, parece tener como fin último el cuestionamiento sistemático y la descalificación de la política monetaria independiente que ha liderado la autoridad bancaria en los últimos meses. La carta subraya que el ambiente creado por el ejecutivo no propicia un diálogo constructivo, sino que se enmarca en un contexto de ataques injustificados hacia los miembros de la Junta Directiva. El foro, que cuenta con una nutrida presencia de economistas cercanos a la ideología del gobierno actual, incluyendo figuras internacionales como el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y representantes del Centro de Pensamiento Vida, ha generado una fractura interna notable dentro del emisor. Si bien Villar ha expresado su postura personal, la misma parece ser compartida por la mayoría de los codirectores técnicos de la institución, quienes han visto con preocupación las constantes presiones del ejecutivo para flexibilizar las tasas de interés en contra de los indicadores técnicos de inflación. A pesar de esta postura general, la grieta es evidente, pues los codirectores César Giraldo y Laura Moisá, cuya afinidad con la administración nacional es de conocimiento público, sí tienen prevista su participación, lo que evidencia una fragmentación sin precedentes en la toma de decisiones económicas del país. En su comunicación, Villar fue enfático al señalar que el gobierno parece interpretar la autonomía consagrada en la Constitución de 1991 como una potestad sujeta a las conveniencias políticas del momento. Según el gerente, el cuestionamiento del Ejecutivo hacia las decisiones del Banco, específicamente frente al incremento de cien puntos básicos en las tasas de interés, demuestra una visión distorsionada de la independencia institucional. Villar advirtió que la postura del gobierno respecto a lo que denomina paradigmas neoliberales es un reduccionismo peligroso que ignora las realidades técnicas de la economía regional. Asimismo, el gerente planteó una preocupación logística fundamental: la ausencia del ministro en las sesiones de la Junta Directiva, lo cual paralizaría la operatividad del órgano rector. Ante esta coyuntura, Villar sugirió que cualquier debate profundo sobre la hoja de ruta económica del país debería postergarse hasta después de la contienda electoral, evitando así que el Banco de la República se convierta en un rehén de las agendas políticas coyunturales, preservando a toda costa el mandato constitucional de estabilidad económica que ha sido pilar del desarrollo nacional durante las últimas décadas





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