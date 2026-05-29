Crisis laboral en el INS: denuncian acoso, persecución sindical y omisión en salud mental

Funcionarios del Instituto Nacional de Salud de Colombia denuncian acoso laboral, deterioro de la salud mental y hostigamiento sindical. La Procuraduría investiga mientras la CGT alerta sobre persecución.

Una profunda crisis laboral sacude al Ins tituto Nacional de Salud ( INS ) de Colombia, según denuncias de funcionarios y organizaciones sindicales que alertan sobre un preocupante deterioro de la salud mental de los trabajadores, presuntas prácticas de acoso laboral y un sistemático hostigamiento sindical.

Las acusaciones, que han escalado en las últimas semanas, apuntan a una gestión institucional que, lejos de proteger a sus empleados, habría fomentado un ambiente tóxico, con procesos disciplinarios utilizados como herramienta de persecución y una omisión generalizada frente a los riesgos psicosociales. La situación ha motivado la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que inició una vigilancia preventiva con perspectiva de género para esclarecer los hechos.

El detonante de la controversia fue una comunicación enviada el 27 de mayo de 2026 por varios servidores públicos del INS a medios de comunicación, en la que solicitaron visibilizar lo que consideran una problemática estructural. En la carta, firmada por Alba Lucía Triana Cortés, Katherine Dayanna Laiton Donato y Carlos Esteban Muñoz Franco, los denunciantes afirmaron que en el último año numerosos trabajadores presentaron quejas formales relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral, un clima organizacional adverso y afectaciones emocionales derivadas del entorno de trabajo.

Según el documento, existen actualmente diez quejas interpuestas por servidores que se consideran víctimas de presunto acoso laboral y de situaciones que afectan el bienestar psicosocial. Los denunciantes señalaron que la administración del INS condiciona la adopción de medidas preventivas a la existencia de sanciones disciplinarias ejecutoriadas, lo que desconoce las obligaciones legales de identificar, intervenir y mitigar oportunamente los factores de riesgo que pueden perjudicar la salud mental, la dignidad y la integridad de los trabajadores.

Esta postura genera una paradoja: mientras la entidad promueve campañas de bienestar y humanización laboral en redes sociales y espacios institucionales, varios funcionarios han requerido acompañamiento psicológico o psiquiátrico, solicitudes de protección y reubicaciones por afectaciones emocionales asociadas al trabajo. A las denuncias individuales se suma la Confederación General del Trabajo (CGT), que el 24 de abril de 2026 emitió un comunicado denunciando presuntos hechos de persecución sindical contra integrantes de Asintracs, organización sindical con presencia en el INS.

La CGT señaló que la administración del INS habría implementado prácticas de hostigamiento contra líderes sindicales, incluyendo la apertura de procesos disciplinarios sin fundamento y la exclusión de espacios de participación laboral. Estas acciones, según el sindicato, configuran una violación de los derechos de asociación y libertad sindical.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, tras una solicitud radicada el 13 de abril de 2026, inició el 6 de mayo de 2026 una vigilancia preventiva inmediata y prioritaria con enfoque de género. El órgano de control requirió al INS y a su Comité de Convivencia Laboral información detallada sobre el cumplimiento de las normas de prevención, corrección y sanción del acoso laboral y otros hostigamientos.

La investigación busca determinar si existen patrones de discriminación o violencia laboral que afecten especialmente a mujeres y grupos vulnerables dentro de la entidad. Mientras tanto, los trabajadores denunciantes claman por medidas urgentes que garanticen un entorno laboral seguro y saludable, y exigen que el INS, como autoridad técnica en salud pública, dé ejemplo en la protección de la salud mental de sus propios empleados.

La crisis pone en entredicho la credibilidad institucional y plantea interrogantes sobre cómo se gestionan los riesgos psicosociales en una entidad clave para la salud del país





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