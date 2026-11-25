Análisis profundo sobre la disparidad en la edad de jubilación entre el sector público y privado en Colombia, la presión demográfica y las recomendaciones de la OCDE para la reforma del sistema pensional ante la insostenibilidad fiscal actual.

El sistema pensional colombiano enfrenta una crisis estructural profunda caracterizada por una disparidad injustificada y matemáticamente insostenible entre los regímenes públicos y privados, así como entre hombres y mujeres dentro de este último.

Mientras que en el sector público los trabajadores pueden solicitar su pensión a los setenta años sin distinción de género, en el régimen privado la edad de jubilación es considerablemente más baja, fijándose en los sesenta y dos años para los hombres y los cincuenta y siete para las mujeres. Esta brecha de ocho años para los hombres y trece años para las mujeres representa una forma de discriminación estructural que carece de justificación lógica, dado que las capacidades físicas y mentales de los individuos no varían significativamente según el tipo de empleador o el sexo.

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La impopularidad política que rodea cualquier intento de aumentar la edad de retiro ha paralizado la reforma necesaria, dejando que el sistema se deteriore lentamente. Sin embargo, la evidencia económica y demográfica exige un cambio de paradigma urgente.

La OCDE y la comparación con la región

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recomendado elevar la edad de jubilación a los sesenta y cinco años de manera gradual hasta el año 2040, alineando a Colombia con las prácticas de otras naciones y corrigiendo la desigualdad de género en el acceso a la pensión. En promedio, los países de la OCDE establecen la jubilación alrededor de los sesenta y cuatro años para los hombres y sesenta y cuatro para las mujeres, mientras que en América Latina, naciones como México, Perú y Costa Rica ya han adoptado los sesenta y cinco años como estándar uniforme, y Brasil y Chile presentan cifras intermedias pero más altas que la realidad colombiana.

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Esta rezagada posición de Colombia, junto con Venezuela y Guatemala, contrasta dramáticamente con el salto en la expectativa de vida de sus ciudadanos, que ha pasado de cuarenta y ocho años en 1953 a más de setenta y cuatro años en la actualidad, lo que implica que el Estado debe sostener económicamente a los pensionados durante décadas adicionales sin haber ajustado las reglas del juego. La reforma impulsada por el gobierno actual no resolvió el núcleo del problema, sino que añadió complejidades fiscales al incorporar beneficios especiales para grupos específicos sin modificar la edad de retiro, exacerbando la presión sobre el presupuesto nacional que ya destina casi cien billones de pesos anuales exclusivamente al pago de pensiones.

Revisión integral de años y tasas de reemplazo

Es imperativo revisar no solo la edad, sino también los años de cotización, las tasas de reemplazo y las contribuciones, pues mantener el sistema actual con las cotizaciones actuales es matemáticamente imposible y trasladará la carga del colapso financiero hacia las nuevas generaciones de trabajadores.