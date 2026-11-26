Políticos y periodistas exigen respuestas a la UNP por la reducción de sus esquemas de seguridad. La medida genera indignación, tutelas y acusaciones de retaliación política contra el gobierno.

Existe una fuerte indignación entre políticos y periodistas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por las decisiones tomadas en materia de protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya dirección está a cargo de Didier Fabián Blanco, ha reducido los esquemas de seguridad de varias figuras públicas de alto perfil. Estas medidas han desencadenado una ola de protestas y acciones legales inmediatas por parte de las personas afectadas.

La tensión se ha centrado en la supuesta retirada o disminución drástica de la protección personal que estas figuras recibían previamente. Los afectados han acusado al ejecutivo y a la entidad de seguridad de actuar de manera retaliatoria o negligente, lo que pone en riesgo sus vidas y las de sus familias. La situación ha llevado a denuncias públicas en redes sociales y a la interponecición de acciones legales formales.

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La reacción de Francia Márquez y la defensa presidencial

La exvicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras en reaccionar ante lo que percibió como una amenaza directa a su integridad física. Reapareció en las redes sociales para denunciar que le redujeron su esquema de seguridad y advirtió explícitamente que, si algo le sucediera a ella o a su familia, la responsabilidad recaería sobre Abelardo de la Espriella. Márquez destacó que, en virtud de esta situación, se vio en la obligación de interponer una acción de tutela el 9 de noviembre, solicitando además una medida cautelar para la suspensión del acto administrativo. El juzgado admitió la tutela y concedió la medida cautelar, ordenando detener el desmonte de su esquema de seguridad de inmediato.

En respuesta a estas acusaciones, Miller Soto, vocero de la Presidencia, aseguró que la exvicepresidenta está mintiendo sobre la situación. Según Soto, no se le retiró el esquema de seguridad, sino que este fue actualizado para ajustarse a la normativa vigente. El vocero entregó cifras detalladas para refutar las afirmaciones de Márquez, indicando que su esquema cuando era vicepresidenta en ejercicio costaba poco más de mil millones de pesos mensuales. Soto escribió en su cuenta de X que el esquema que Márquez rechaza costaría 600 millones al mes, lo que equivale a más de 6.000 millones al año. Destacó que ella considera insuficiente un esquema de más de 70 personas y varios vehículos, cuestionando si esto constituye realmente dejar de protegerla.

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Acusaciones de retaliación política y ataques a la oposición

Otra de las personas que expresó su profunda inconformidad con las decisiones tomadas por la UNP fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. López afirmó que a ella le retiraron su esquema de seguridad y acusó directamente al gobierno de Abelardo de la Espriella y a su director de la UNP de actuar por retaliación política. López escribió en su cuenta de X que temía que pasaran del sicariato digital al físico en la Patria Miseria, afirmando que no se callaría ante esta situación. Además, expresó su gratitud infinita y eterna a los servidores que cuidaron su vida durante años.

El exsenador, exrepresentante a la Cámara por Antioquia y exconcejal de Bello, León Fredy Muñoz, también se sumó a las muestras de indignación por el retiro de su protección. Muñoz aseguró que ha sido víctima de atentados debido a su condición política y que, con esta nueva medida, le están quitando garantías fundamentales para proteger su vida. Exigió que se revisen estas decisiones y se garantice la vida y la integridad de quienes ejercen su legítimo derecho a la oposición. Muñoz advirtió que Colombia no puede repetir su historia de violencia política, sosteniendo que la prevención debe estar por encima de la tragedia.

Impacto en el periodismo y conclusiones sobre la seguridad

Aunque no es político, sino periodista, Daniel Coronell también expresó su indignación ante los hechos. Coronell aseguró que la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella se tomó poco después de que él recibiera el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. El periodista declaró que la UNP le notificó que le retiraba el esquema de seguridad, el cual era mínimo cuando estaba en Colombia, consistiendo solo en dos escoltas y un carro blindado. El argumento oficial fue que vive en Estados Unidos y que no han podido reevaluar su riesgo en consecuencia.

Estos casos reflejan una crisis en la percepción de seguridad para figuras públicas en Colombia. La discrepancia entre las explicaciones técnicas de la UNP y la percepción de riesgo de los afectados sugiere una desconexión significativa en la aplicación de las políticas de protección. La situación podría tener implicaciones a largo plazo para la seguridad de opositores políticos y medios de comunicación, así como para la legitimidad de las instituciones de seguridad del Estado ante la sociedad colombiana.