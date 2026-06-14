Crisis sanitaria en Colombia: el reto que enfrentan los próximos presidentes

El sector salud sufre escasez de medicamentos, retrasos en la atención y deudas acumuladas; la ACEMI exige planes urgentes mientras Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda presentan sus propuestas.

El sistema de salud colombiano atraviesa una profunda crisis que se ha agudizado durante los últimos tres años, periodo en el que el intento de estatizar el servicio no logró estabilizar la atención ni garantizar el suministro de insumos básicos.

Las tutelas y demandas judiciales se han convertido en una herramienta cotidiana para los usuarios que intentan obtener medicamentos esenciales, citas especializadas y tratamientos continuos. Las filas en los dispensarios se alargan día a día, mientras la escasez de fármacos y la lentitud en los procesos administrativos generan un clima de descontento y vulnerabilidad entre la población.

La Corte Constitucional ha tenido que intervenir en varias oportunidades, ordenando revisiones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) después de que las EPS señalaran que los porcentajes asignados -9 % para el régimen contributivo y 16 % para el subsidiado - resultaban insuficientes para financiar la atención, lo que ha derivado en retrasos de pagos y creciente endeudamiento entre las entidades prestadoras y los proveedores





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