Crisis sanitaria en el Meta: Bebé con constantes convulsiones espera traslado urgente de la Nueva EPS

Antonella, una bebé de tres meses, sufre hasta 50 convulsiones diarias mientras espera que la Nueva EPS autorice su traslado a un centro de cuarto nivel. Pese a 400 solicitudes enviadas, la falta de camas disponibles mantiene a la menor en estado crítico en Villavicencio.

La pequeña Antonella , una bebé de apenas tres meses de edad, se encuentra atravesando una situación de salud sumamente crítica que ha conmocionado a la opinión pública en Colombia. Desde hace dos meses, la menor permanece internada en el Hospital Departamental de Villavicencio , luchando por su vida mientras espera una autorización crucial por parte de la Nueva EPS.

Su madre, Iraida Amorocho, ha denunciado con angustia que la bebé sufre hasta cincuenta convulsiones diarias, una cifra devastadora que pone en riesgo constante su desarrollo neurológico y su estabilidad física. La falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad promotora de salud ha generado una desesperación palpable en el entorno familiar, quienes ven cómo el estado de salud de la menor se deteriora ante la imposibilidad de acceder a un tratamiento especializado de cuarto nivel que requiere con urgencia extrema.

Durante una entrevista con Noticias RCN, la madre de la menor elevó un llamado desesperado hacia el presidente de la República y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, implorando por una intervención inmediata. La situación es compleja, ya que, según ha manifestado Amorocho, la bebé requiere atención integral por parte de neuropediatras, genetistas y especialistas en nutrición, además de una batería de exámenes de alta complejidad que no están disponibles en el hospital donde se encuentra actualmente.

La madre ha llegado al punto de solicitar a las autoridades locales que le permitan retirar a la niña del centro médico para trasladarla por sus propios medios hacia Bogotá o cualquier otra ciudad donde pueda recibir la atención necesaria, manifestando que su disposición para luchar por la vida de su hija no conoce límites geográficos ni obstáculos burocráticos.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Meta, a través de su titular Ana Argote, ha explicado que la traba no reside únicamente en la negligencia, sino en una saturación crítica del sistema de salud nacional. Según la funcionaria, la Nueva EPS ha intentado gestionar el traslado mediante más de cuatrocientas solicitudes ante distintas clínicas e instituciones prestadoras de salud en todo el territorio nacional, siendo rechazadas sistemáticamente debido a la falta de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos o especializadas.

Esta realidad pone de manifiesto una crisis estructural en el sistema de salud colombiano, donde la falta de capacidad instalada en niveles de alta complejidad deja a pacientes en condiciones vulnerables en un limbo administrativo, mientras sus vidas se apagan esperando una cama que nunca llega a estar disponible por la saturación de los hospitales de referencia del país.





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