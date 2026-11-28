Análisis del proyecto tributario del Gobierno Milagro en Colombia. Detalles sobre el régimen RUGE, reducciones impositivas para bancos y exenciones controversiales en 2027.

Klaus Ziegler establece en su ensayo que Abelardo de la Espriella mantiene una conducta dual: actúa con la mansedumbre de una paloma frente a los grandes capitales financieros, pero se transforma en un depredador feroz contra las personas que dependen exclusivamente de su salario mensual para subsistir.

Comparación con la economía argentina y la recesión

El "Peluca" Milei parece haber encontrado un alter ego político en el presidente del Gobierno Milagro. Ambos líderes comparten una admiración abierta por figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, además de mantener una fe inquebrantable en las virtudes del capitalismo depredador.

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Existe una singular concepción de la política como espectáculo que define sus respectivas gestiones. Mientras el presidente argentino prefiere interpretar el papel de Cantinflas, el mandatario colombiano se esfuerza por interpretar a Rambo en el escenario político internacional.

Bajo el gobierno de Milei, Argentina ha vuelto a entrar en recesión técnica, según los indicadores preliminares de actividad publicados por el INDEC. Esta realidad económica sirve como telón de fondo para las políticas tributarias que se debaten en Bogotá.

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La Ley de Rescate Económico y el régimen RUGE

El mandatario colombiano pretende hacer gala de su propia motosierra legislativa, a la que ha denominado Ley de Rescate Económico. Sin embargo, no resulta claro a quién pretende rescatar realmente esta propuesta tributaria, ya que sus mecanismos benefician desproporcionadamente a las élites.

El proyecto original prepara un festín para los grandes inversionistas mediante un régimen de inspiración felina llamado RUGE. Este sistema permitiría tributar a una tarifa de renta de apenas el 20 por ciento para determinados proyectos iniciados en el año 2027 o 2028.

Para los proyectos que comiencen a partir del año 2029, la tarifa sería del 26 por ciento, frente al 35 por ciento de la tarifa general vigente. La rebaja relativa de la tarifa en el primer caso asciende a casi un 43 por ciento con un régimen de estabilidad jurídica de 16 años.

Beneficios bancarios y resultados financieros

Tampoco parece haber mayores motivos de alarma para los banqueros tradicionales del país. Según datos de la Superintendencia Financiera, en los primeros nueve meses de 2026, los bancos colombianos acumularon utilidades por 12,8 billones de pesos.

Esta cifra equivale al salario de un año de más de 213.000 colombianos que devenguen cinco millones de pesos mensuales. La concentración de riqueza en el sector financiero contrasta con las propuestas de alivio fiscal para el resto de la población.

El proyecto contempla prorrogar la sobretasa del sector financiero hasta 2030. En su versión original, la propuesta proponía reducir la tarifa de renta de los grandes bancos del 40 por ciento al 38 por ciento en 2027.

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El Gobierno ha anunciado que renunciaría a esta reducción si se mantuviera la tarifa empresarial general. También se proponía restringir considerablemente el alcance de la tasa mínima de tributación empresarial del 15 por ciento.

Controversias sobre salud pública y privilegios religiosos

Entre las curiosidades gastronómicas del proyecto original figuraba un tratamiento tributario preferencial para el salchichón, la mortadela y la butifarra. Estos productos pasarían de estar gravados con un IVA del 5 por ciento a quedar totalmente exentos de este impuesto.

El Ministerio de Hacienda justificaba esta medida alegando la importancia de estos productos en la canasta básica de consumo de los hogares de bajos ingresos. Resulta conmovedor que los intereses gastronómicos de los pobres coincidan tan felizmente con los intereses comerciales de los grandes industriales del embutido.

Estos alimentos pertenecen a la categoría de las carnes procesadas, cuyo consumo fue clasificado en 2015 como carcinógeno para el ser humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un organismo de la OMS.

Según la evaluación de esta agencia internacional, el consumo habitual de 50 gramos diarios de carne procesada incrementa el riesgo relativo de padecer cáncer colorrectal en aproximadamente un 18 por ciento. Las iglesias y confesiones religiosas legalmente reconocidas siguen sin ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, un privilegio fiscal nada desdeñable en un país donde la fe puede llegar a convertirse en una próspera industria.