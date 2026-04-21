Crisis vial en Bucaramanga: entre robos, semáforos obsoletos y la urgencia de modernización tecnológica

Bucaramanga enfrenta un caos vehicular agudizado por el robo de cables en más de cien intersecciones y la obsolescencia de una red semafórica con tres décadas de servicio, lo que genera riesgos de accidentes y congestión extrema.

La crisis de movilidad que atraviesa Bucaramanga ha escalado a niveles críticos en la última semana, transformando el tránsito cotidiano en un desafío constante para los ciudadanos. La red semafórica de la capital santandereana, que ya presentaba deficiencias estructurales, sufrió un colapso mayor debido a una ola de hurtos de cableado que afectó a más de un centenar de intersecciones clave.

Puntos neurálgicos, desde el sector de Cabecera hasta el centro histórico y los corredores principales como la carrera 27 y la calle 36, han quedado parcial o totalmente fuera de servicio. Esta situación no solo ha desbordado las capacidades de los agentes de tránsito, que intentan mitigar el caos manual, sino que ha expuesto la extrema vulnerabilidad de una infraestructura que, según expertos, requiere una modernización urgente y profunda para poder soportar el flujo vehicular actual de la ciudad. El impacto económico de estos actos vandálicos es considerable. Según Jhair Manrique, director de tránsito de Bucaramanga, el hurto de más de 400 metros lineales de cable ha generado costos de reparación superiores a los 100 millones de pesos, un recurso que debería estar destinado a la mejora de la red en lugar de su mantenimiento correctivo básico. Sin embargo, el problema trasciende el vandalismo reciente. Líderes comunitarios, como Ebert Castellanos de la comuna 5, han denunciado que existen intersecciones, como la calle 42 con carrera 9, que permanecen fuera de servicio durante semanas o incluso meses. Esta desatención estatal no solo provoca congestión, sino que incrementa de manera drástica el riesgo de siniestralidad vial, cobrando vidas humanas y generando un clima de inseguridad para peatones y conductores que deben atravesar cruces sin ninguna regulación activa. Ante este panorama, el debate sobre la obsolescencia del sistema se ha reavivado. Con más de 30 años de antigüedad, la red actual de 1.320 semáforos es vista por urbanistas como un lastre para la movilidad moderna. La propuesta de implementar semáforos inteligentes, capaces de ajustar sus ciclos en tiempo real mediante tecnología de tráfico actuado, gana fuerza en la agenda pública. Héctor Cáceres, experto en movilidad, sostiene que Bucaramanga debe migrar hacia sistemas que no dependan de tiempos fijos, sino que prioricen el flujo real de los vehículos de forma automatizada. Mientras la Alcaldía planea una renovación integral, los ciudadanos siguen atrapados en un sistema ineficiente, donde cada falla eléctrica o robo de cable paraliza la dinámica de toda una ciudad que depende excesivamente de unos pocos corredores viales para su funcionamiento diario





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