Crisis vial en El Recodo: Residentes exigen control de volquetas y protección ambiental

Más de 40.000 habitantes de El Recodo denuncian el deterioro vial y la contaminación por polvo. La comunidad busca soluciones efectivas ante el tránsito de carga pesada cerca del Humedal Meandro del Say.

Más de 40.000 habitantes del barrio El Recodo, ubicado en la localidad de Fontibón, han denunciado las graves afectaciones derivadas del tránsito constante de volquetas y vehículos de carga pesada por sus vías residenciales. La comunidad local identifica el deterioro acelerado de la malla vial, la generación excesiva de polvo, el ruido insoportable, las vibraciones que dañan las viviendas y los riesgos latentes para peatones y conductores como los problemas centrales que afectan su calidad de vida diaria.

Contexto de la disputa por escombros y vialidad

Una de las causas raíz del conflicto es un proyecto que contempla la disposición de más de 2,3 millones de metros cúbicos de escombros en la zona, lo que ha justificado el flujo intenso de maquinaria pesada. Los residentes argumentan que la infraestructura actual no está diseñada para soportar tal carga operativa sin sufrir colapso estructural ni generar una contaminación atmosférica inaceptable para la salud pública.

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Movilización social y bloqueos recientes

La tensión social escaló significativamente cuando los vecinos tomaron medidas directas para visibilizar su malestar. En mayo de 2024, los residentes bloquearon la calle 13 como primera gran acción de protesta. La movilización continuó en julio de 2025, cuando volvieron a protestar contra la contaminación y las afectaciones sanitarias que, según afirman, está causando el polvo suspendido en la salud de los niños y adultos mayores del sector.

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Posiciones del concejal Andrés Onzaga y autoridades

El concejal Andrés Onzaga ha liderado la respuesta política al promoviendo mesas de trabajo con entidades distritales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR de Cundinamarca) y la Alcaldía de Mosquera. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, los habitantes consideran insuficientes las medidas paliativas implementadas hasta la fecha, como el lavado obligatorio de las llantas de las volquetas, y exigen controles permanentes y efectivos. Onzaga declaró que, después de casi ocho años, El Recodo necesita pasar de las reuniones a las soluciones concretas.

Impacto ambiental y próximo paso institucional

La discusión trasciende lo vial para involucrar la protección ambiental crítica, dado que El Recodo hace parte de las experiencias de Ecobarrios y mantiene una relación directa con el Humedal Meandro del Say. La comunidad espera que las autoridades establezcan compromisos vinculantes para proteger la infraestructura vial existente, garantizar la seguridad pública y reducir drásticamente las afectaciones ambientales y sociales que enfrenta el sector residencial.