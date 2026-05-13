Crisis y advertencia a la campaña presidencial en Colombia

En un foro de candidatos presidenciales, las candidatas Paloma Valencia y Claudia López advirtieron sobre la presunta intervención de grupos armados en el Cauca a favor de Iván Cepeda y la falta de garantías para la campaña presidencial. Además, Sergio Fajardo criticó duramente las declaraciones de Abelardo De La Espriella contra periodistas y Roy Barreras descartó apoyar en una eventual segunda vuelta campañas de derecha.

En medio de un foro de candidatos presidenciales , organizado por Asocapitales y que se realizó este miércoles en el hotel Hilton de Corferias, lanzaron una grave advertencia sobre el proceso electoral y cuestionaron los recientes señalamientos de Abelardo de la Espriella contra mujeres periodistas.

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció una presunta intervención de grupos armados en el Cauca para favorecer electoralmente al aspirante Iván Cepeda, mientras que Claudia López denunció no existirían garantías para la campaña presidencial. Según la candidata Paloma Valencia, en algunas comunidades estarían intimidando a los ciudadanos para condicionar su voto, mientras que Claudia López denunció ‘proselitismo armado’ y señaló que, según ella, sectores estarían promoviendo la candidatura de Iván Cepeda.

El candidato Sergio Fajardo criticó duramente las declaraciones de Abelardo De La Espriella contra mujeres periodistas y cuestionó que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, haya intentado justificarlo en el mismo espacio. Intersamente, Roy Barreras descartó respaldar en una eventual segunda vuelta a candidatos de derecha como Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los candidatos que no asistieron al encuentro, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella





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