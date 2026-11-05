Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo confirmó su adiós a la selección portuguesa tras 23 años y 234 partidos. El delantero reveló que Jorge Jesus incumplió un acuerdo clave para su continuidad.

Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retirada de la selección absoluta de Portugal. La confirmación llegó el jueves 5 de noviembre mediante un video publicado en sus redes sociales por el delantero de 41 años. En este mensaje, el asturiano confirmó que ha llegado el momento de devolver la camiseta número siete de la selección nacional al banco de suplencias, cerrando así un ciclo de 23 años en el equipo luso.

Detalles del retiro y trayectoria histórica

Ronaldo debutó con la camiseta de la selección de Portugal en agosto de 2003. A lo largo de su carrera internacional, disputó un total de 234 partidos oficiales. Durante este extenso período, el delantero anotó 146 goles y realizó 45 asistencias para sus compañeros. Esta estadística lo consolida como una de las leyendas vivas del fútbol europeo y mundial.

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El jugador leyó una emotiva carta en la que resumía lo que fue su paso por la selección portuguesa durante 23 años. En su mensaje, explicó cómo su participación en la selección cambió su vida personal y profesional. Añadió que la camiseta nunca se sintió exclusivamente suya, pero que tuvo el privilegio y la responsabilidad de usarla durante más de dos décadas. También mencionó que la llevó consigo a estadios en todo el mundo, defendiendo los colores de su país con orgullo.

Posiciones de las partes y motivos de la decisión

Tras la decisión, Ronaldo señaló que su salida se dio como consecuencia de que el técnico Jorge Jesus no cumpliera su palabra sobre la participación del delantero en los últimos partidos de la selección. Este incumplimiento de acuerdo fue el detonante final para que el jugador decidiera dar un paso al costado. La relación entre el asturiano y la dirección técnica parece haber sido el factor decisivo para el adiós.

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Ronaldo también recordó que su última aparición con la camiseta de la Selección de Portugal fue en la fecha de la Nations League de octubre. Este encuentro marcó el fin de su etapa activa con la selección. El jugador hizo referencia a las expectativas que rodean su continuidad y cómo el incumplimiento de promesas afectó su decisión final. Así, dejó claro que su retiro no fue un capricho, sino una consecuencia directa de la situación con el seleccionador.

Impacto real y próximos pasos confirmados

El anuncio de Cristiano Ronaldo tiene un impacto significativo en la afición portuguesa. El delantero aseguró que vio a millones de portugueses a quienes nunca conoció, pero que se volvieron parte de su vida. Explicó que el fútbol es mucho más que un juego, ya que conecta a inmigrantes que sintieron a Portugal un poco más cerca durante 90 minutos. Esta conexión emocional es parte fundamental de su legado.

Ronaldo también reflexionó sobre su exigencia profesional a lo largo de su carrera. Afirmó que siempre quiso ganar y hacer historia, sintiendo orgullo cada vez que vistió la camiseta. Reconoció que hubo noches perfectas y victorias que nunca olvidará, así como derrotas difíciles de recordar. También admitió que fracasó y sufrió momentos en los que no pudo darle al pueblo portugués lo que tanto desea, pero que nunca se rindió.

Finalmente, el jugador expresó su gratitud por estos 23 años de dedicación. Agradeció a los aficionados por creer en él y por permitirle vivir el sueño que tuvo desde que era un niño en Madeira corriendo detrás de una pelota. Su mensaje final destaca que la mayor victoria fue tener la oportunidad de representar al mejor país del mundo. Con este cierre, Ronaldo deja una huella imborrable en el fútbol portugués y mundial, marcando el fin de una era dorada que comenzó hace más de veinte años.