Cristiano Ronaldo lidera por cuarto año consecutivo el ranking de Forbes de los deportistas mejor pagados

El portugués encabeza la lista con 300 millones de dólares, igualando el récord de Floyd Mayweather, mientras el capital saudí consolida su influencia en el deporte mundial.

Según la más reciente clasificación de la revista Forbes , los diez deportistas mejor pagados del mundo han alcanzado una cifra histórica de ingresos, consolidando una década de dominio económico en el deporte mundial.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del club saudí Al-Nassr, lidera por cuarto año consecutivo el ranking y suma ya seis ocasiones en el primer lugar. Forbes estima que Ronaldo obtuvo aproximadamente 300 millones de dólares durante los últimos doce meses, de los cuales 235 millones corresponden a su actividad deportiva y 65 millones a negocios y patrocinios. Esta cifra iguala el récord establecido por el boxeador Floyd Mayweather Jr. en 2015.

La publicación destaca que Ronaldo, de 41 años, ha incrementado significativamente sus ganancias desde su llegada a Arabia Saudita en 2023. Además de su salario, el portugués continúa ampliando su imperio empresarial y recientemente adquirió una participación del 25% en el club español UD Almería. Detrás de Ronaldo quedaron el boxeador mexicano Canelo Álvarez, con 170 millones de dólares, y el argentino Lionel Messi, con 140 millones.

Messi sigue siendo una de las figuras más rentables del deporte gracias a sus acuerdos con marcas internacionales y a su papel como principal figura del Inter Miami. Por su parte, el beisbolista Shohei Ohtani registró alrededor de 125 millones de dólares en ingresos comerciales y patrocinios, la cifra más alta fuera del terreno de juego entre todos los atletas del ranking.

LeBron James mantiene una poderosa cartera de inversiones y acuerdos comerciales que le permiten generar más dinero fuera de las canchas que dentro de ellas. También destacan el golfista español Jon Rahm y el francés Karim Benzema, quienes figuran entre los mejor remunerados gracias a contratos respaldados por inversiones saudíes. El informe de Forbes subraya la creciente influencia financiera de Arabia Saudita en el deporte mundial.

Además de Ronaldo, numerosas figuras se han visto beneficiadas por contratos y acuerdos comerciales vinculados a capital del Golfo. En conjunto, los diez deportistas mejor pagados acumularon ingresos por aproximadamente 1.400 millones de dólares. La lista incluye a tres futbolistas, tres basquetbolistas, un boxeador, un golfista, un beisbolista y un piloto de Fórmula Uno, lo que refleja la diversidad de disciplinas que lideran los ingresos en el deporte actual.

Ronaldo, con su salto a la liga saudí, ha simbolizado este nuevo flujo de capital hacia deportes tradicionales, mientras que figuras como Ohtani y Messi demuestran que el atractivo comercial trasciende las ligas principales. La presencia de Arabia Saudita como mecenas se extiende a eventos, promociones turísticas y patrocinios, redefiniendo el mapa del deporte de élite





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Forbes Deportistas Mejor Pagados Arabia Saudita Canelo Álvarez Lionel Messi Shohei Ohtani Lebron James

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perrito se vuelve viral tras destrozar el álbum Panini del Mundial 2026 de su dueño: 'Cristiano Ronaldo y Messi destruidos'En las imágenes aparece un perro de raza pastor belga malinois sentado sobre un sillón mientras, a su alrededor, se observan decenas de fragmentos.

Read more »

Nuevo decreto del gobierno Petro permite a estas personas pensionarse con 300 semanasEl Gobierno modificó el subsidio pensional para ampliar su cobertura, reducir requisitos de acceso y establecer nuevas causales de retiro.

Read more »

Forbes revela el ranking de los clubes más ricos del planeta y Real Madrid arrasaEl Real Madrid continúa dominando el fútbol mundial, no solo dentro de la cancha sino también desde el punto de vista financiero. Según el más recient...

Read more »

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar frente su último MundialLas grandes estrellas del fútbol mundial se despedirán de la vitrina más importante del fútbol con su última Copa Mundo.

Read more »