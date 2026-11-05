Cristiano Ronaldo Retira la Camiseta de Portugal tras 23 Años y 146 Goles

Cristiano Ronaldo anuncia su retirada internacional tras 23 años y 146 goles. Conoce los cinco momentos clave que definieron su histórica carrera con la selección lusa.

Cristiano Ronaldo, la máxima figura del fútbol portugués y estrella mundial de 41 años, ha confirmado oficialmente su retirada del equipo nacional después de una carrera extraordinaria de 23 años vistiendo la camiseta de Portugal. El legendario delantero hizo el anuncio a través de un mensaje en la red social Instagram, dirigido específicamente "a los portugueses", en el que declaró que "no fue una decisión fácil" y que había llegado el momento de entregar su dorsal al futuro. Esta resolución llega tras un periodo de tensión pública y sanción por parte del entrenador Jorge Jesús, lo que marcó el cierre de un capítulo histórico en el deporte luso.

Motivaciones y Contexto de la Retirada

La noticia se produce tras una reciente polémica entre el astro y su seleccionador, Jorge Jesús, que resultó en una sanción oficial para Ronaldo. A pesar de los desafíos finales de su ciclo internacional, el jugador ha dejado una huella indeleble en la historia del fútbol, habiendo representado a su país en 234 ocasiones y marcando un impresionante total de 146 goles. Su decisión de colgar las botas a nivel internacional cierra una era dorada que comenzó hace más de dos décadas y que ha dejado un legado insuperable para las futuras generaciones de futbolistas en Portugal.

Also read David Ospina se retira: dueño de un récord histórico con Colombia y campeón en tres países

Clícher Mundial contra Suecia en 2013

Uno de los momentos más definitorios de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo ocurrió el 19 de noviembre de 2013, durante la vuelta del repechaje para el acceso al Mundial de Brasil 2014. Portugal viajaba a Suecia tras ganar 1-0 en el partido de ida gracias a un gol del propio CR7. En la vuelta, aunque Zlatan Ibrahimovic respondió con un doblete para el equipo sueco, Ronaldo asumió la responsabilidad de evitar el desastre marcando dos goles en solo dos minutos, garantizando el pase a Brasil en una noche que se recuerda como una de las más brillantes de su trayectoria.

Triunfo Histórico en la Eurocopa 2016

El mayor éxito de la historia de la selección portuguesa hasta la fecha se consolidó en la Eurocopa de Francia 2016, donde Portugal venció a Francia en la final. Ronaldo, recién proclamado campeón de Europa con el Real Madrid, lideró a los lusos desde un grupo difícil con tres empates. Aunque fue lesionado en el minuto 25, dejando el campo llorando, dirigió el equipo desde la banda junto al seleccionador Fernando Santos. Un tanto de Eder en la prórroga selló la victoria, redimiendo la derrota ante Grecia en 2004 y coronando a Portugal como campeón continental.

Advertisement

Tripleta Épica contra España en Rusia 2018

En el Mundial de Rusia 2018, el 15 de junio en Sochi, Cristiano Ronaldo demostró su capacidad goleadora contra su rival España. Con solo cuatro minutos de juego, provocó y marcó un penal ante David de Gea. A pesar de los igualados de Diego Costa y el 3-2 a favor de España tras una media volea de Nacho, el capitán luso salvó el partido en los últimos minutos con un disparo de falta por la escuadra, estableciendo un 3-3 final y anotando un triplete memorable.

Consagración en la Liga de Naciones 2025

La Liga de Naciones de la UEFA, decidida en junio de 2025, marcó una nueva reivindicación de Cristiano Ronaldo en su etapa final con la selección. El jugador ya cuadragenario aportó goles decisivos en cuartos ante Dinamarca y en semifinales contra Alemania. En la final de Múnich contra España, Portugal ganó en penales tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, donde Ronaldo marcó el gol del empate. Aunque fue sustituido antes de la tanda de penales, vibró desde las gradas como un hincha más, consolidando el segundo título de esta competición para su país, seis años después del primero.

Despedida en el Mundial 2026 y Balance Final

La última gran cita internacional de Ronaldo fue en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentó a Croacia y a su excompañero Luka Modric. Tras un gol anulado por fuera de juego, Ronaldo marcó un penal clave, aunque la victoria 2-1 la firmó Gonçalo Ramos. Esta etapa apasionante culminó con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España en Dallas, cerrando el sueño mundialista pero reafirmando su estatus como leyenda eterna del fútbol nacional.