Cristiano Ronaldo retira su camiseta de la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo pone fin a una era histórica con 234 partidos y 146 goles. Balón de Oro y campeón de Eurocopa deja la selección al cumplir 41 años.

Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retiro de la selección absoluta de fútbol de Portugal. El delantero cierra un ciclo excepcional que abarcó más de dos décadas, dejando un legado de récords mundiales y títulos históricos. La decisión marca el fin de la era dorada del fútbol luso, en la que el jugador se consolidó como la figura central y máxima referencia del equipo nacional.

Récords históricos de goles y partidos

Cristiano Ronaldo finalizó su carrera internacional con un total de 234 partidos disputados y 146 goles convertidos. Estas cifras le otorgan el doble récord: es el futbolista con más encuentros jugados y el máximo goleador histórico del fútbol masculino en selecciones nacionales. Superó ampliamente la marca anterior establecida por el iraní Ali Daei, quien sumaba 109 goles. Además, aventaja considerablemente a su rival histórico, Lionel Messi, quien registra 126 goles internacionales.

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La hazaña goleadora de Cristiano Ronaldo alcanzó un hito simbólico el 1 de septiembre de 2021. En ese encuentro frente a Irlanda, el delantero anotó dos tantos para superar los 109 goles de Ali Daei. La consistencia del jugador luso es única, ya que marcó en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Esta consecución lo convierte en el primer jugador en lograr tal distinción en la historia del deporte.

La longevidad de Cristiano Ronaldo también se mide en la cantidad de apariciones. En junio de 2023, se convirtió en el primer futbolista en alcanzar la barrera de los 200 partidos con una selección masculina. Esta cifra se alcanzó durante las eliminatorias de la Eurocopa contra Islandia. Tal permanencia en la élite internacional durante 23 años consecutivos es reconocida por la UEFA como un récord mundial absoluto.

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Éxitos con Portugal: Eurocopa y Ligas de Naciones

La mayor recompensa colectiva llegó el 10 de julio de 2016, cuando Portugal conquistó su primera Eurocopa en la final disputada en París. El equipo venció a Francia por 1-0 con un gol de Éder en la prórroga. Cristiano Ronaldo, actuando como capitán, debió salir del campo por lesión en el primer tiempo. Sin embargo, supervisó la victoria desde la banda, asegurando el primer gran título internacional de su país.

Tres años después, Portugal se coronó campeón de la primera edición de la Liga de Naciones en 2019. En la final jugada en Oporto, los portugueses derrotaron 1-0 a Países Bajos. Cristiano Ronaldo fue clave en el torneo, anotando tres goles en la semifinal contra Suiza. Esta victoria consolidó su papel como líder indispensable para la selección en competiciones oficiales.

El palmarés de Cristiano Ronaldo se completó en 2025 con una segunda victoria en la Liga de Naciones. Portugal enfrentó a España en la final, un partido que terminó 2-2 tras la prórroga. La definición llegó en la tanda de penaltis, con un marcador de 5-3 a favor de los lusos. Estos tres títulos grandes transformaron la historia del fútbol en Portugal.

Trajetoria mundialista y despedida a los 41 años

Cristiano Ronaldo participó en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y la edición de 2026. Al igual que Lionel Messi, es uno de los únicos futbolistas en alcanzar esta cifra de apariciones en el torneo. El mejor resultado del equipo durante su mandato fue el cuarto lugar en Alemania 2006, bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari.

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En la Copa del Mundo 2026, Portugal fue eliminada en octavos de final por España, futura campeona. A pesar de este resultado, Cristiano Ronaldo mantuvo su estatus de máximo artillero global. Su influencia trasciende las estadísticas, habiendo ganado cinco Balones de Oro en su carrera general. El delantero decidió entregar el número 7 a las nuevas generaciones a los 41 años, considerando que fue un honor representar a su país.