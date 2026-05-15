Cristina La Mar releases her second album, Una Flor en la Luna. Una Flor en la Luna is both intimate and deeply emotional. Una Flor en la Luna reflects the singer's deep-rooted connection to her homeland, Colombia, where she grew up and developed her artistic identity. Una Flor en la Luna is both a personal and a universal journey. Una Flor en la Luna reflects the journey of a love that was believed to be impossible, yet still hopeful for a future together. Una Flor en la Luna captures the breath-sharing, imperfections, and genuine connection of creating something together.

Superservicios sancionó a la Sociedad Portuaria El Cayao con multa de $427 millones por inconsistencias en reportes financieros al SUIEsta es una obra grabada en bloque, con todos los músicos interpretando simultáneamente y apuesta por capturar lo irrepetible: la respiración compartida, la imperfección humana y la conexión real entre quienes crean.

La cantautora española Cristina La Mar presenta una flor en la luna, su segundo trabajo discográfico: una obra íntima, orgánica y profundamente emocional. Producido por Richard Blair, ganador del Latin Grammy 2023, junto a Álvaro Valencia, el álbum reúne seis canciones originales que dialogan entre la sensibilidad poética y la exploración sonora.

Una obra grabada en bloque, con todos los músicos interpretando simultáneamente, una flor en la luna apuesta por capturar lo irrepetible: la respiración compartida, la imperfección humana y la conexión real entre quienes crean. Este trabajo marca el inicio de una nueva etapa sonora en la que la emoción, la raíz y la conexión se convierten en el corazón del proyecto.

El nombre una flor en la luna nace de una revelación íntima en medio del proceso creativo de Cristina La Mar. La canción que da título al álbum apareció en un momento de incertidumbre, cuando la artista buscaba sentido a las canciones que estaba escribiendo y al rumbo del disco. Entonces emergió esta imagen: la de un amor tan bonito que parece imposible, tan improbable como que una flor crezca en la luna.

Ese símbolo se convirtió en el corazón del proyecto: un canto un abrazo del corazón y sentido de comunidad a través de la música, atravesado por la melancolía de no creerlo del todo real, pero sostenido siempre por la esperanza. La fecha de lanzamiento, el 1 de mayo, no es casual: fue elegida por su conexión simbólica con la “luna llena de las flores”, un momento asociado a la fertilidad, la renovación y el florecimiento.

Para Cristina La Mar, esta coincidencia representó la energía perfecta para acompañar el nacimiento de una flor en la luna: un disco que habla de creer en lo improbable y de permitir que lo que parecía imposible, como una flor creciendo en la luna, finalmente florezca. Escoger este día fue, en esencia, un acto de fe y de coherencia con el espíritu del álbum





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