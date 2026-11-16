Análisis detallado de la postura crítica contra los procesos de negociación con las Farc y la creación de la JEP, destacando las acusaciones de impunidad y extorsión política desde 2012 hasta 2017.

Un conjunto de declaraciones políticas y análisis periodísticos publicados entre el año 2012 y 2017 en Colombia expone una oposición frontal y persistente hacia los mecanismos de justicia transicional y los acuerdos de cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El texto analiza la percepción de que la búsqueda de la paz se convirtió en un objetivo absoluto, desplazando la necesidad de justicia y legalidad, lo que generó un profundo dividente social y político en el país sudamericano.

Origen de la crisis en los diálogos de La Habana

El 3 de octubre de 2012, se registró la primera mención crítica explícita donde se argumentaba que la obsesión por la paz como fin último había cegado a la sociedad y a parte de la dirigencia política. En esa fecha, se advirtió que confundir la paz con un simple estado de apaciguamiento era un camino directo al abismo, una advertencia dirigida a los medios de comunicación y a sectores empresariales que priorizaban sus balances económicos anuales por encima de los principios democráticos y la dignidad ciudadana.

Also read Abelardo De la Espriella: 100 Días De Seguridad y Reconstrucción En Colombia

Críticas al gobierno y la táctica del apaciguamiento

El 12 de noviembre de 2012, la postura crítica se intensificó al acusar al entonces gobierno de ser vergonzoso por negociar con todos los actores sin excepciones. Se etiquetó a los opositores de este proceso como fundamentalistas del apaciguamiento, afirmándose que utilizaban tácticas de extorsión para imponer la idea de que cualquier desacuerdo equivalía a ser un enemigo de la patria, una maniobra que buscaba silenciar la disidencia política bajo la presión social y mediática.

Acusaciones de sumisión y ambición internacional

El 15 de diciembre de 2014, las críticas alcanzaron un nivel de severidad sin precedentes, describiendo al gobierno como indiferente ante la integridad y la ley. Se hizo una acusación directa de que las órdenes emitidas desde La Habana eran obedecidas sumisamente debido a una ambición personal por recibir el Premio Nobel de la Paz, definiendo la sumisión como un acto reflejo estereotipado. Se señaló que este proceso estaba sembrando una guerra posterior más devastadora al sacrificar la justicia por la impunidad, liberando una cascada interminable de irresponsabilidades institucionales.

Advertisement

Denuncias sobre la Justicia Especial para la Paz

El 4 de diciembre de 2017, el foco se trasladó a la Justicia Especial para la Paz (JEP), calificándola como un engendro jurídico que garantizaba la impunidad. Se argumentó que, a pesar de las supuestas modificaciones al acuerdo, el núcleo seguía intacto: los responsables de terrorismo, violaciones y secuestros enfrentarían consecuencias mínimas, como obtener un escaño en el Congreso. Se describió el acuerdo como el mayor lavado de activos de la historia y se rechazó la narrativa de que cambiar las balas por votos era una solución válida.

Consecuencias sociales y el precedente legal

El análisis culmina afirmando que el acuerdo institucionalizó el precedente más peligroso para el futuro del país, estableciendo que ser criminal resulta ventajoso mientras que cumplir la ley se considera una desventaja. Se desechó la justificación de que el acuerdo había ahorrado cientos de muertos, calificando a sus defensores como extorsionistas que normalizaban la violencia. La postura final reafirma que la legitimidad del proceso implica que el incumplimiento de la ley es recompensado, permitiendo que la política sea dominada por quienes poseen el mayor poder militar, no por la voluntad popular.