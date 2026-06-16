Cruce de denuncias entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por corrupción y compra de votos

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en un intercambio de graves acusaciones que incluyen presunto saqueo al sistema de salud y compra de votos, con informes enviados a Estados Unidos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, continúa entregando información a las autoridades de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades en la campaña de Iván Cepeda , representante del Pacto Histórico .

Esta nueva controversia se enmarca en un intercambio mutuo de denuncias entre ambos candidatos tras la primera vuelta presidencial. Recientemente, Iván Cepeda anunció la presentación de una denuncia penal contra De la Espriella por su presunta participación en el saqueo del sistema de salud en la región Caribe, vinculándolo con la empresa EPS Salud Vida y con estructuras paramilitares que habrían desviado cuantiosos recursos entre 2002 y 2010.

Según Cepeda, el abogado De la Espriella y su firma representaron legalmente a varias de estas empresas y socios involucrados en la trama de corrupción. Se menciona un contrato de 18.000 millones de pesos con Salud Vida EPS, operaciones que habrían comprometido más de 164.000 millones en activos y posibles afectaciones a 1,6 millones de usuarios. Por su parte, Abelardo de la Espriella redobló sus acusaciones contra la campaña de Cepeda, señalando una presunta compra de votos en diferentes departamentos.

Entre los nombres mencionados figuran Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Atlántico; Angélica Verbel, viceministra de Defensa en Córdoba; Luis Llinás, exfuncionario de la DIAN y la UIAF, y Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. De la Espriella afirma que toda la información recopilada está siendo enviada al gobierno de Estados Unidos.

Además, reiteró haber denunciado ante ese país la supuesta alianza de Cepeda con estructuras criminales que habrían inflado votaciones en Cauca, Chocó y Nariño. En respuesta, Cepeda lo calificó como "paraco", acusación que De la Espriella calificó de cortina de humo y se presentó como "el instrumento del pueblo colombiano" para recuperar el destino del país.

Este cruce de denuncias evidencia la profunda polarización y la gravedad de las acusaciones en la contienda electoral, con implicaciones tanto en el ámbito jurídico nacional como en la esfera internacional, especialmente en las relaciones con Estados Unidos. Mientras Cepeda se apoya en datos de la Comisión de la Verdad para sustentar su denuncia, De la Espriella mantiene su estrategia de señalar presuntos vínculos de su rival con grupos ilegales y de remitir pruebas al exterior.

La situación ha captado la atención de la opinión pública y de entidades de control, generando un clima de incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral y la eventual judicialización de estos hechos





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