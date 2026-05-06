Crucero con brote de hantavirus busca puerto en Cabo Verde mientras la OMS apunta a España

Un crucero con un brote de hantavirus, que podría haberse transmitido entre personas, sigue en aguas de Cabo Verde en busca de un puerto. La OMS sugiere España como posible destino, aunque el gobierno español aún espera datos epidemiológicos. Tres personas han fallecido y hay varios casos sospechosos a bordo.

Un crucero con un brote de hantavirus, que podría haberse transmitido entre personas, sigue este martes en aguas de Cabo Verde en busca de un puerto donde atracar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que España podría ser el destino final, aunque el gobierno español aún espera recibir datos epidemiológicos para tomar una decisión. El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, lleva 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades a bordo.

Todos los pasajeros están confinados en sus camarotes para limitar la propagación del virus, que se transmite a los humanos a través de roedores infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos. Hasta ahora, el hantavirus ha causado tres muertes: un matrimonio neerlandés y un alemán, según la OMS. El barco está fondeado desde el domingo frente a las costas de Cabo Verde, que ha denegado la autorización para atracar.

La OMS ha confirmado que el barco se dirigirá al archipiélago español de Canarias. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, afirmó que España está trabajando con las autoridades para recibir al barco, realizar una investigación epidemiológica completa, desinfectar el navío y evaluar el riesgo para los pasajeros.

Sin embargo, el gobierno español aclaró que aún no se ha tomado una decisión y que se basará en los datos epidemiológicos recabados en Cabo Verde. En Bruselas, el presidente regional canario, Fernando Clavijo, sugirió que el barco debería ser atendido en Cabo Verde o dirigirse a Países Bajos, ya que es de bandera holandesa. Jake Rosmarin, un pasajero que comparte su experiencia en redes sociales, expresó la incertidumbre a bordo y la necesidad de respuestas claras y seguridad.

El hantavirus se confirmó por primera vez en el navío en un británico que desembarcó el 27 de abril en la Isla Ascensión y fue trasladado a Johannesburgo. La OMS ha confirmado dos casos y hay otros cinco sospechosos, algunos de los cuales podrían haber contraído el virus fuera del barco, con transmisión posterior entre personas.

Van Kerkhove explicó que el riesgo para el público en general es bajo, ya que el virus no se propaga como la gripe o el covid-19. Hay muchos tipos de hantavirus, y la transmisión entre personas es extremadamente inusual, según la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP). Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, diarrea leve y otros síntomas gastrointestinales.

Tras el caso del británico, la OMS confirmó el lunes el contagio de una neerlandesa de 69 años, fallecida el 26 de abril. Esta última había desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril con los restos mortales de su marido, de 70 años, quien falleció el 11 de abril tras presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Su esposa también presentaba síntomas gastrointestinales y fue hospitalizada en Johannesburgo, donde falleció al día siguiente.

Las autoridades intentan localizar a los pasajeros del vuelo Santa Elena-Johannesburgo en el que viajó esta neerlandesa. El matrimonio había viajado por Argentina antes de embarcarse el 1 de abril. Según la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, varios médicos han subido a bordo para atender a los enfermos. Entre los cinco casos sospechosos figuran al menos dos miembros de la tripulación, uno británico y otro neerlandés.

Dos pacientes siguen a bordo y serán evacuados a Países Bajos para recibir tratamiento





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