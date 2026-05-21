Cruz Azul y Pumas se enfrentan por el título de la Liga de México

El equipo de Cruz Azul se enfrenta al Pumas en una lucha por el título de la Liga de México. La Comisión de Acusación abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntos aportes a la campaña de Cruz Azul.

El equipo de Cruz Azul , con Willer Ditta y Kevin Mier, se enfrentará al Pumas , dirigido por Efraín Juárez, por el título de la Liga de México.

La Comisión de Acusación abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por versiones de alias Pipe Tuluá sobre presuntos aportes a la campaña. La investigación se centra en las acusaciones de que el presidente Petro recibió dinero de la campaña de Cruz Azul. La Secretaría General del Senado y la Secretaría General de la Cámara de Representantes dieron a conocer la lista de los involucrados en la indagación.

El organismo de control fiscal más importante del país, encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos y ejercer control sobre el gasto estatal, liderará el proceso. El cargo lo ocupa actualmente tras regresar a la entidad luego de la controversia jurídica que rodeó su elección inicial





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