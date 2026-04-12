Cruz Verde Gestionará Medicamentos de Sanitas Hasta 2026; Informe Revela Altos Índices de Reclamos en EPS

Cruz Verde continuará como gestor farmacéutico de Sanitas EPS hasta septiembre de 2026. Un informe de la Superintendencia de Salud revela altos índices de reclamos en diversas EPS durante febrero, destacando problemas de acceso a la atención. Detalles sobre la transición y los desafíos del sistema de salud colombiano.

Hasta el 30 de septiembre de 2026, Cruz Verde actuará como gestor farmacéutico de Sanitas EPS, después de que la cadena de droguerías anunciara la no renovación del contrato de dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Cruz Verde ha reconocido la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos esenciales para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho fundamental a la salud.

El anuncio se hizo con antelación para permitir a la EPS una transición ordenada, según la droguería. Esta decisión ya ha sido notificada a las autoridades competentes. Durante este periodo, Cruz Verde asegurará la plena continuidad en la entrega de medicamentos, cumpliendo con los términos acordados con Sanitas y brindando apoyo tanto a la EPS como a los nuevos gestores farmacéuticos designados. La droguería busca con este comunicado dar un parte de tranquilidad a los usuarios de Sanitas. Las tensiones entre ambas compañías se manifestaron desde hace varios años, con intentos previos de Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos no PBS debido a una deuda significativa por parte de Sanitas en 2023. En aquel momento, la Procuraduría intervino para evitar interrupciones en la dispensación de medicamentos. La situación actual resalta la complejidad de las relaciones contractuales y financieras en el sector salud, y la importancia de asegurar la continuidad de los servicios para los pacientes.\La Superintendencia Nacional de Salud ha publicado un nuevo informe sobre el desempeño del sistema de salud correspondiente al mes de febrero. Uno de los indicadores clave para evaluar el funcionamiento del sistema son los reclamos presentados a cada EPS. En febrero, la Nueva EPS registró el mayor número absoluto de reclamos, con 41.048, seguida por Sanitas con 21.751, Sura con 20.214, Salud Total con 20.164 y Famisanar con 12.912 reclamos. El análisis de los reclamos proporciona una valiosa perspectiva sobre las áreas que requieren mejoras en la prestación de servicios de salud. En el régimen contributivo, las tasas más altas de reclamos se observaron en SOS, con 81,17, Comfenalco Valle, con 63,79, Famisanar, con 56,34, Coosalud, con 53,44, y Nueva EPS, con 48,07. En el régimen subsidiado, los indicadores más elevados fueron para Capital Salud, con 49,41, Savia Salud, con 45,90, Aliansalud, con 36,61, Famisanar, con 36,54 y Capresoca, con 35,81. Estos datos reflejan las diferentes realidades y desafíos que enfrentan las EPS en la gestión de la atención médica. El informe también detalla los principales motivos de los reclamos, con el acceso a la atención como la principal causa, acumulando 156.199 casos en febrero. Los reclamos por procesos administrativos se situaron en 10.461, seguidos por la insatisfacción relacionada con la atención en salud, con 2.448, y la insatisfacción vinculada con infraestructura y logística, con solo 80 reclamos. Esta información subraya la necesidad de abordar las deficiencias en el acceso a la atención y mejorar la calidad de los servicios prestados por las EPS.\El cambio en la gestión farmacéutica de Sanitas EPS por parte de Cruz Verde subraya la importancia de la estabilidad y la eficiencia en la cadena de suministro de medicamentos. La transición debe ser cuidadosamente planificada para evitar cualquier interrupción en el acceso a medicamentos esenciales para los usuarios de Sanitas. La situación también pone de manifiesto la necesidad de una gestión financiera sólida y transparente por parte de las EPS, así como la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. La atención a los reclamos de los usuarios es fundamental para identificar áreas de mejora y optimizar la calidad de los servicios. Las EPS deben implementar estrategias efectivas para abordar los motivos más comunes de reclamo, especialmente aquellos relacionados con el acceso a la atención médica. El análisis continuo de estos datos es esencial para mejorar la satisfacción de los pacientes y la eficiencia del sistema de salud en general. La colaboración entre las diferentes partes interesadas, incluyendo las EPS, los gestores farmacéuticos, los proveedores de atención médica y las autoridades reguladoras, es crucial para garantizar un sistema de salud funcional y accesible para todos los ciudadanos





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