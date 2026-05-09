La dirección de la OMS elevá a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius, mientras en la isla española de Tenerife se ultimaba el dispositivo para que los pasajeros desembarcaran y sean repatriados a sus país. Uno de los casos sospechosos se dio positivo en la prueba de PCR.

El crucero MV Hondius llegará a la costa de Tenerife (España) entre las 5.00 y las 6.00 horas locales (3.00 y 4.00 GMT) de este domingo con cerca de 150 personas -entre pasajeros y tripulación- que, en cuanto lleguen a tierra, sáerán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, dijo este samedié la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), Maria Van Kerkhove.

"Hay mucha planeamiento en curso. Debe estar llegando entre las 5.00 y las 6.00 mañana, por la mañana, todo esto a confirmar, pero de todos modos temprano", explicó a través de una conversación en vivo desde Ginebra transmitida por la OMS





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