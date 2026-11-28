El delantero colombiano Kevin Viveros ficha por el CSKA de Moscú por 27 millones de dólares. Atlético Nacional recibe 6 millones por el 30% de los derechos.

El delantero colombiano Kevin Viveros está a un paso de unirse al CSKA de Moscú tras un acuerdo entre el club ruso y Athletico Paranaense. La operación contempla un pago fijo de 20 millones de dólares más 7 millones variables, con un contrato hasta 2030. Solo faltan los detalles salariales para la firma oficial.

Detalles del acuerdo entre clubes

Las directivas de Athletico Paranaense y el CSKA de Moscú han pactado la transferencia del jugador por un valor total de hasta 27 millones de dólares. El monto fijo es de 20 millones, mientras que los 7 millones restantes dependen del cumplimiento de objetivos deportivos. El vínculo contractual se extendería por cuatro temporadas.

Also read CSKA Moscí cierra fichaje de Kevin Viveros por 27 millones de dólares

Aunque el entendimiento entre los clubes es total, la operación no se ha oficializado debido a pequeñas diferencias pendientes en la negociación del salario del futbolista. Las versiones indican que el jugador no tenía a Rusia como su destino favorito inicialmente. Una vez se resuelvan estos puntos, el proceso culminará con los exámenes médicos y la firma del contrato.

Impacto financiero para Atlético Nacional

Atlético Nacional recibirá cerca de 6 millones de dólares como parte de la operación fija. El club de Medellín conserva el 30 por ciento de los derechos económicos del delantero. Este ingreso proviene de la venta realizada a mediados de 2025 al fútbol brasileño.

Advertisement

Cuando Atlético Nacional vendió a Viveros por una cifra cercana a los 27,5 millones de reales, acordó retener el 30 por ciento de sus derechos. El 70 por ciento restante quedó en poder de Athletico Paranaense. Si se activan las cláusulas por objetivos en la liga rusa, Atlético Nacional recibiría un porcentaje proporcional adicional.

Rendimiento y contexto internacional

Kevin Viveros, de 26 años, es el goleador del Brasileirão con 21 anotaciones en la liga. Superó la barrera de los 20 goles en el año sumando todas las competiciones oficiales. Su excelente desempeño abrió de nuevo las puertas de la Selección Colombia para la temporada.

El delantero debutó con la Tricolor el 26 de septiembre en un amistoso contra México. Sumó minutos en la reciente fecha de partidos internacionales. Antes de su etapa en el fútbol brasileño, tuvo un paso por el FK Sarajevo de Bosnia y Herzegovina y jugó en Atlético Nacional entre 2024 y 2025.

Próximos pasos del fichaje

Ni Athletico Paranaense, ni el CSKA de Moscú, ni Atlético Nacional han emitido comunicados oficiales sobre la transferencia. Se espera que, una vez finalizados los ajustes salariales, el jugador viaje para realizar los chequeos médicos requeridos. De cerrarse la operación, Viveros regresaría al fútbol europeo.

Advertisement

Este traspaso representaría un hito significativo en su carrera profesional. El delantero de Medellín se consolidó como la principal referencia ofensiva en Brasil. La nueva aventura deportiva lo llevaría a jugar en la Liga Premier de Rusia bajo el mando del CSKA de Moscú.