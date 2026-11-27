El CSKA Moscí adquirirá a Kevin Viveros por 27 millones de dólares. Atlético Nacional obtiene 6 millones de base. El delantero colombiano refuerza la Liga Rusa.

El CSKA Moscí ha culminado la negociación para la contratación de Kevin Viveros, quien se desempeña como el goleador vigente de la Liga de Brasil con 21 tantos anotados. Esta adquisición consolidará su paso a la élite europea y africana, a pesar de las restricciones continentales actuales.

Detalles del acuerdo y cifras del traspaso

La operación entre el club ruso y el Athletico Paranaense está cerrada y solo resta la firma de los términos salariales con el futbolista. El monto total del traspaso se ha tasado en 20 millones de dólares más 7 millones en variables, sumando una cifra global de 27 millones de dólares.

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El Atlético Nacional recibirá el 30 por ciento de esta operación, lo que representa aproximadamente 8 millones de dólares en el escenario ideal. De manera base, sin considerar las bonificaciones variables, el club verdolaga recibirá 6 millones de dólares.

Historial del jugador y repercusión local

Kevin Viveros fue cedido por el Atlético Nacional al Athletico Paranaense en julio de 2025, cuando el equipo brasileño disputaba la segunda división. El club de Medellín retuvo el 30 por ciento de su ficha en aquella transacción.

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El delantero oriundo de Buenaventura ha vivido su mejor temporada profesional en 2026, siendo pieza clave para que el Athletico Paranaense busque su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

Impacto en la plantilla y contexto europeo

La venta de Viveros no desmantelará el grupo colombiano en Curitiba, ya que el Athletico Paranaense mantendrá 8 jugadores nacionales en su plantilla, convirtiéndolo en el conjunto con más colombianos en el Brasileirao.

El barranquillero Jorge Rivaldo Pinto llega como reemplazo natural, habiendo sumado 2 goles en 11 apariciones en la liga local desde su llegada en mitad de 2026 desde Águilas Doradas. Viveros debutó en septiembre con Colombia, lo que incrementó el interés de clubes europeos.