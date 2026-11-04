CSPC avala ley de sometimiento con condiciones antes del 4 de noviembre

El Consejo Superior de Política Criminal aprobó el proyecto de ley de sometimiento con observaciones clave sobre penas y derechos, mientras el Congreso debe votar antes del 4 de noviembre.

El Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) emitió un concepto favorable sobre el proyecto de ley de sometimiento, un paso determinante para que la iniciativa continúe su trámite legislativo en Colombia. Esta aprobación técnica se produce en un escenario de alta presión temporal, ya que la propuesta debe ser votada en plenaria tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes antes del 4 de noviembre. La urgencia del expediente busca evitar que el texto se vicie por diferencias entre las dos cámaras, un proceso que requiere la conciliación de un solo texto final para garantizar su constitucionalidad y viabilidad jurídica.

Condicionantes del Consejo Superior

El organismo de consulta emitió su concepto en una sesión realizada el 23 de octubre, identificando elementos críticos que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de la política pública. El CSPC argumenta que esta iniciativa permitiría institucionalizar la paz como una política de Estado basada en el sometimiento voluntario de los actores armados ilegales a la Constitución y a la ley, sin otorgarles reconocimiento político alguno. Este enfoque distingue claramente la rendición de cuentas del reconocimiento legal de estructuras criminales, manteniendo una línea divisoria firme en la soberanía del Estado.

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Una de las preocupaciones centrales señaladas por el consejo es la continuidad de la acción coercitiva durante todo el proceso. A diferencia de otras estrategias de paz que pueden implicar la suspensión de medidas judiciales, el documento técnico establece que no se congelan las órdenes de captura ni los procesos de extradición. La Fuerza Pública mantendrá sus operaciones militares y de inteligencia sin interrupciones, garantizando que la presión estatal no se relaje mientras los grupos negocian su salida del conflicto armado.

Los beneficios penales para los integrantes de estas organizaciones no son automáticos ni generales, sino que dependen de méritos específicos y verificables. El concepto del CSPC exige la entrega real de bienes inmuebles y financieros, la reparación efectiva a las víctimas y el desmantelamiento total de las economías ilícitas. Esta metodología asegura que la justicia restaurativa no sea un permiso de impunidad, sino una consecuencia directa de la desarticulación concreta de la infraestructura criminal.

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Crecimiento del delito y crítica a diálogos previos

El informe presentado al legislativo incluye datos alarmantes sobre la dinámica del crimen organizado en el país que justifican la urgencia de la normativa. Las cifras revelan que la cantidad de integrantes de grupos armados ilegales aumentó un 90 por ciento entre diciembre de 2022 y julio de 2026. Este crecimiento demográfico dentro del crimen organizado contradice la narrativa de desmovilización masiva y señala una consolidación territorial de las estructuras ilegales en zonas críticas del territorio nacional.

Además, el documento realiza una crítica exhaustiva a los procesos de diálogo abiertos con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las estructuras urbanas del Valle de Aburrá, Quibdó o Buenaventura, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra. El CSPC señala que ninguno de estos procesos avanzó hacia un desarme real, aprovechando los espacios de negociación para fortalecerse económicamente y territorialmente. Esta conclusión sienta las bases para argumentar que la nueva ley busca romper con el ciclo de impunidad y fortalecimiento de las guerrillas.

La entidad también resaltó el incremento exponencial de crímenes como la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y las amenazas durante el Gobierno del Presidente Petro. Estos indicadores sugieren una reducción en la presencia institucional del Estado, subordinada a la intervención estatal al avance de los diálogos de paz. El concepto concluye que no existe contradicción constitucional con la propuesta, dado el amplio margen jurisprudencial que la Corte Constitucional ha reconocido al Gobierno Nacional para diseñar estas políticas de seguridad.

Posición de la Defensoría y aspectos penales

En la misma sesión del Consejo Superior, la Defensoría del Pueblo participó activamente, destacando que el proyecto recoge sus instrumentos de alertas tempranas diseñados para advertir sobre violaciones de derechos humanos en los territorios. Sin embargo, la institución dejó varias observaciones críticas que fueron discutidas con los ponentes del texto legislativo. Una de las principales inquietudes giró en torno a la proporcionalidad de las penas establecidas para los delitos relacionados con el sometimiento.

El ministro Cancino respondió a estas inquietudes explicando que se realizaron ajustes basados en la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Argumentó que muchas de las penas superarían los diez años de privación efectiva de la libertad, lo que implica que los miembros de organizaciones criminales que acumulen múltiples delitos graves enfrentarían condenas severas. Esta explicación busca mitigar el riesgo de que la ley sea percibida como un mecanismo de escape para la justicia penal.

La Defensoría también señaló que la definición de actor armado ilegal o terrorista en el proyecto parecía demasiado amplia, lo que podría generar riesgos para la protesta social. El ministro aclaró que la definición está estrictamente ligada a la Ley 1908 de 2018 y que no existe tal riesgo para los manifestantes pacíficos. Esta precisión jurídica es fundamental para asegurar que la ley no sea utilizada para criminalizar la disidencia política o el activismo social legítimo.

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Requerimientos de financiación y reincidencia

Otro punto de debate crucial fue la financiación de medidas de apoyo y reincidencia para los excombatientes. La Defensoría insistió en la necesidad de recursos específicos para la creación de centros de arraigo transitorio, colonias agrícolas y programas de apoyo integral para las víctimas. Estos espacios son vitales para garantizar que la transición de la vida criminal a la civil sea sostenible y no derive en nuevas formas de exclusión social o reincidencia en la actividad ilícita.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue que, debido al avance del trámite legislativo, no era posible incluir recursos presupuestarios específicos en la ley en ese momento. Esta limitación financiera podría afectar la implementación práctica de las medidas de reintegración, aunque el Ejecutivo se mostró dispuesto a reiterar el compromiso de atender la reincidencia con consecuencias claras. Esta postura refleja la tensión entre las necesidades operativas en el terreno y las restricciones fiscales del Estado colombiano.

Mecánica del sometimiento unilateral

El proyecto de ley plantea una estructura radicalmente diferente a las mesas de negociación tradicionales, estableciendo una oferta unilateral de sometimiento con reglas fijadas de antemano por el Estado. Este proceso se divide en dos etapas diferenciadas que buscan desmontar las capacidades logísticas y financieras de los grupos antes de cualquier beneficio judicial. La primera etapa es administrativa y está a cargo del Gobierno, donde la organización debe entregar una lista detallada de todos sus integrantes.

Para acceder a los beneficios penales en esta fase inicial, la organización debe cumplir una serie de requisitos exhaustivos: entregar las armas, liberar a todos los secuestrados y niños reclutados, proporcionar información veraz sobre los desaparecidos, entregar bienes raíces y financieros, revelar sus estructuras financieras y señalar la ubicación de minas terrestres. Estas condiciones aseguran que el desarme sea completo y verificable antes de cualquier discusión judicial.

La segunda etapa corresponde a la judicialización, donde los casos son llevados ante la justicia ordinaria para determinar las responsabilidades penales específicas. Durante todo este proceso, las órdenes de captura y los procedimientos de extradición no se suspenden, manteniendo la presión legal sobre los líderes que no cumplan con los requisitos. Esta metodología refleja la voluntad del Estado de Colombia de imponer la ley mediante mecanismos coercitivos y legales simultáneamente.