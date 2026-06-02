¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Último amistoso ante Jordania antes del Mundial 2026

La Selección Colombia enfrentará a Jordania en San Diego como preparación final para la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Costa Rica. El partido será el 7 de junio y servirá para ajustar detalles antes del debut mundialista ante Uzbekistán.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la Selección Colombia se prepara para su último partido amistoso antes del debut en la Copa del Mundo.

Después de una convincente victoria 3-1 ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo viajará a Estados Unidos para enfrentar a Jordania. Este encuentro, programado para el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, será la oportunidad final para ajustar el once titular y consolidar la estrategia que buscará brillar en el torneo orbital.

El partido está previsto para las 6:00 p.m. hora colombiana y será transmitido por Caracol TV, Canal RCN y plataformas digitales como YouTube y la App Canal RCN. La elección de Jordania como rival no es casual. El cuerpo técnico colombiano consideró esencial enfrentar a un equipo asiático antes del debut mundialista, ya que el primer rival en la fase de grupos será Uzbekistán.

Jordania, que ocupa el puesto 62 en el ranking FIFA, también estará en el Mundial 2026, ubicado en el grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria. Este será su primer Mundial, luego de lograr la clasificación gracias a la ampliación del torneo a 48 selecciones.

Sin embargo, llega golpeado tras una derrota 4-1 ante Suiza, donde se evidenciaron problemas internos cuando el delantero Mousa Al-Tamari desobedeció las indicaciones del técnico Jamal Sellami. Colombia, por su parte, busca mantener la confianza y el buen juego mostrado ante Costa Rica, donde figuras como James Rodríguez y Luis Díaz destacaron.

El único antecedente entre ambas selecciones data del 6 de junio de 2014, cuando Colombia venció 3-0 a Jordania en Buenos Aires, con goles de James Rodríguez (penalti), Juan Guillermo Cuadrado (penalti) y Fredy Guarín. Ahora, con un equipo renovado y liderado por Lorenzo, la Tricolor espera repetir el resultado y llegar en óptimas condiciones al Mundial. El Snapdragon Stadium, con capacidad para 35 mil espectadores, será el escenario de este compromiso que promete emociones.

Colombia se instalará luego en Guadalajara, su campamento base para el Mundial, donde debutará ante Uzbekistán. La afición colombiana espera que este amistoso sea el trampolín hacia una participación histórica en el torneo más importante del fútbol





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