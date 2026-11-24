Arelys Henao y J Álvarez lanzan Cuando te perdí, fusión histórica de dos géneros que conecta generaciones. Conoce el éxito que sorprende a la audiencia.

Arelys Henao tenía guardada una canción escrita en el año 2005 que finalmente vio la luz pública tras 21 años de espera. El tema Cuando te perdí se ha convertido en un proyecto musical inesperado que une dos géneros fundamentales en Colombia: la música popular y el reguetón. El encuentro entre ambos artistas tuvo lugar en un set televisivo ubicado en Medellín, donde el productor Yohan Usuga actuó como catalizador de esta fusión.

Historia del encuentro y selección de la canción

La colaboración comenzó cuando le presentaron a J Álvarez durante esa grabación televisiva. Intercambiaron números telefónicos con la intención de trabajar juntos en el futuro. Pasaron aproximadamente un año y medio antes de que llegara el momento oportuno para concretar el proyecto. Henao no dudó al aceptar la propuesta de grabar con una de las leyendas del reguetón a nivel mundial.

Also read Hallan sin vida a Ramiro Henao, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

Ella buscó el tema guardado desde más de dos décadas atrás y junto a su productor Yohan Usuga realizó una maqueta inicial. La canción fue enviada a J Álvarez y a su productor y escritor Sheeno El Sensei, quien forma parte de su equipo creativo. La respuesta ante la escucha del tema fue inmediata y contundente por parte del artista puertorriqueño.

Proceso de grabación y decisión artística

J Álvarez explica que tiene la capacidad de decidir en los primeros 15 segundos si una canción lo atrapa. Cuando te perdí logró captar su atención rápidamente y le provocó una conexión emocional profunda. Él declaró sentir que la canción le llegó al alma y que la percibió como propia, como si la hubiera escrito personalmente.

Advertisement

El artista grabó sus voces y las envió a Yohan Usuga para que se mezclaran con la interpretación de Henao. Usuga sabía que la combinación de las voces de la artista colombiana y el reguetonero generaría un espectáculo único. La producción mantiene la fuerza característica de la música popular en sus inicios, mientras que el elemento urbano entra de manera sutil y casi imperceptible.

Impacto cultural y perspectivas futuras

El videoclip se grabó en el estudio de Johan Usuga en Medellín y la idea creativa surgió durante esa sesión. J Álvarez resume todo el proceso como una experiencia extremadamente orgánica. Henao destaca que lo más emocionante es la respuesta del público, el cual conecta con una canción que une a dos generaciones diferentes pero con sentimientos compartidos.

En las redes sociales, los seguidores han expresado que no sabían cuánto necesitaban esta colaboración específica. J Álvarez mantiene una conexión fuerte con Medellín, que considera su segundo hogar, y ha escuchado la música de Henao durante mucho tiempo. Sheeno El Sensei le había recomendado previamente unir fuerzas con un artista de la música popular.

Henao ya está trabajando en entre 8 y 10 colaboraciones adicionales, incluyendo proyectos con una artista urbana de Medellín, Aida Cuevas de México y Piso 21. J Álvarez continúa su gira por Estados Unidos, México, Chile y Argentina mientras prepara canciones nuevas para enero y su gira del año 2027.