Una ola de violencia extrema deja cuatro víctimas mortales en Barranquilla y Soledad en menos de dos días. Las investigaciones analizan vínculos criminales y conflictos sentimentales en estos trágicos sucesos.

Cuatro mujeres perdieron la vida en un lapso menor a cuarenta y ocho horas en el área metropolitana de Barranquilla, un acontecimiento que ha disparado las alarmas entre los residentes y ha obligado a las autoridades a intensificar las operaciones de seguridad. Los crímenes se distribuyeron entre los barrios El Bosque y Las Nieves en Barranquilla, así como en los municipios colindantes de Soledad y Galapa. Esta escalada de violencia súbita ha mantenido a la población en estado de alerta máxima mientras las agencias investigativas intentan descifrar si existe un hilo conductor entre los distintos casos.

El asesinato de Rosibel en Galapa

El primer caso documentado corresponde a la joven de 17 años Rosibel De los Ángeles Riquett Ortiz, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de noviembre en las cercanías del puente de la Prosperidad en Galapa. El cadáver presentaba evidencias claras de violencia física y indicios que sugerían la ocurrencia de un posible abuso sexual. Según el testimonio recogido por medios locales, Rosibel mantenía una relación sentimental con un adolescente de 14 años a quien su madre describía como posesivo y celoso.

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Norelis Beatriz, la madre de la víctima, relató a Impacto News que su hija salió de casa entre las 7:30 y 8:00 de la mañana del domingo y no regresó a dormir. La comunicación con la joven se había interrumpido el sábado debido a una falla técnica en el teléfono móvil de la madre. El dolor de la familia se confirmó cuando compañeras de estudio llegaron a avisarles tras ver una fotografía del cuerpo en la plataforma Facebook. Norelis identificó a su hija únicamente por la ropa que vestía y por sus tatuajes, ya que no pudo hablar con ella en los días previos.

Kathy Mendoza y el alias Carta en Barranquilla

El segundo homicidio involucra a Kathy Julieth Mendoza Vides, de 18 años, quien fue asesinada en el barrio El Bosque durante la tarde del 18 de noviembre. La joven se encontraba ubicada en la vía pública frente a su vivienda cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta le solicitó subir como pasajera. Tras conducirla varias cuadras hasta otro punto del sector, el sujeto le disparó en cinco ocasiones antes de huir del lugar en la motocicleta.

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Durante la fase de investigación, se descubrió que Kathy sostenía una relación sentimental con un hombre conocido con el alias de Carta, presuntamente integrante de la estructura criminal Los Pepes. Las autoridades están determinando si el asesinato guarda relación con un conflicto amoroso, ya que Carta mantenía un vínculo similar con otra mujer identificada como Yaritza. Los investigadores buscan esclarecer si la violencia fue producto de un ajuste de cuentas o un cruce de celos entre estos grupos.

La víctima anónima en el municipio de Soledad

El tercer caso registrado ocurrió durante la tarde del 18 de noviembre en la intersección de la calle 57C con la carrera 1G, en el barrio Villa María del municipio de Soledad. La identidad de esta mujer no ha sido revelada oficialmente, aunque las primeras estimaciones forenses sitúan su edad entre 27 y 28 años. Los relatos indican que la víctima caminaba por el sector cuando fue alcanzada por disparos dirigidos específicamente a la cabeza.

Ante la gravedad de la agresión, los habitantes de la zona tomaron la iniciativa de trasladarla en un motocarro a un centro asistencial cercano. Desafortunadamente, el centro médico confirmó el fallecimiento de la mujer, consolidando el tercer asesinato en un ciclo extremadamente breve. Las autoridades continúan recabando pruebas en la escena para identificar a los autores materiales y materiales intelectuales de este ataque.

Gisela Rosales y Nilson Padilla en el supermercado

El caso más reciente y letal ocurrió el miércoles en el supermercado Olímpica ubicado en el barrio Las Nieves de Barranquilla. Gisela Patricia Rosales Oyola, de 46 años, y Nilson Padilla Peinado, de 35 años, fueron asesinados en este establecimiento comercial. La reconstrucción preliminar indica que un hombre armado ingresó al local y disparó contra Padilla, quien laboraba como vigilante, y contra Rosales, quien trabajaba en una isla comercial dedicada a productos naturales.

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Tras cometer el ataque, el agresor se dio a la fuga en una motocicleta conducida por una segunda persona, lo que sugiere la participación de al menos dos individuos en la ejecución. Gisela Patricia fue trasladada urgentemente a un centro médico, pero las heridas resultaron demasiado graves y falleció aproximadamente tres horas después del incidente. Las investigaciones continúan activamente para determinar si estos crímenes están vinculados a estructuras delincuenciales establecidas o si obedecen a motivos individuales.