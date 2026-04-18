Cuatro aspirantes buscan la Secretaría General de la ONU en un contexto global convulso

Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, Rafael Grossi y Macky Sall se presentan ante el Consejo de Seguridad para liderar las Naciones Unidas. La elección se da en un momento de alta inestabilidad mundial, con presiones por una liderazgo latinoamericano y femenino, y el poder de veto de los miembros permanentes como factor clave.

La carrera por liderar las Naciones Unidas entra en una fase crucial con la presentación de los candidatos ante el Consejo de Seguridad. Michelle Bachelet , de Chile, y Rebeca Grynspan , de Costa Rica, junto con Rafael Grossi , de Argentina, y Macky Sall, de Senegal, son los aspirantes que buscan suceder a António Guterres como Secretario General de la ONU .

El cierre de candidaturas el pasado 1 de abril dejó en liza a estos cuatro perfiles, cuyas posibilidades deben ser analizadas en el complejo contexto geopolítico actual, marcado por una profunda inestabilidad desde la Segunda Guerra Mundial. El multilateralismo se encuentra amenazado y la propia ONU atraviesa un período de turbulencia política y financiera. La organización, consciente de estos desafíos, ha lanzado la Iniciativa ONU80 con el objetivo de reformarse para afrontar el futuro. En este escenario de reconfiguración del orden mundial, el nuevo Secretario General tendrá la ardua tarea de navegar estas aguas turbulentas. Un factor determinante en la elección es el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (P5). La pregunta clave es si estos países comparten una visión común sobre el futuro liderazgo de la ONU. Cada vez más, parece que los “cinco grandes” buscan más un “secretario” capaz de gestionar el día a día de la organización que un “general” con una visión estratégica transformadora. Existe una expectativa generalizada entre los 193 países miembros de que el próximo líder provenga de América Latina y el Caribe, basándose en la percepción de una rotación geográfica del liderazgo. Además, la cuestión de género cobra una relevancia sin precedentes. La presión para que finalmente se rompa el último techo de cristal en la ONU y se nombre a una mujer Secretaria General ha aumentado significativamente, a pesar de que en la anterior ocasión hubo siete candidatas cualificadas. Si ninguno de los candidatos actuales logra el consenso del P5, la posibilidad de que surjan candidatos de última hora, como ha ocurrido en el pasado, no se descarta. Entre las figuras que podrían emerger de la región de América Latina y el Caribe se mencionan a Ivonne Baki (Ecuador), Alicia Bárcena (México), David Choquehuanca (Bolivia), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Mia Mottley (Barbados) y Achim Steiner (Brasil). También se ha considerado la opción de Amina Mohammed (Nigeria), actual vicesecretaria general, y figuras europeas como Kristalina Georgieva (Bulgaria) y Vuk Jeremić (Serbia), ambos con experiencia política y sólidas credenciales internacionales. Los cuatro aspirantes presentarán sus propuestas en debates electorales de tres horas de duración, transmitidos en directo por la página web de Naciones Unidas este martes o miércoles. Michelle Bachelet, nominada por Brasil y México (su país, Chile, le retiró su apoyo tras la asunción del conservador José Antonio Kast), cuenta con la ventaja de haber sido presidenta de Chile en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Perteneciente al Partido Socialista de Chile y a la Alianza Progresista, su intervención está programada para este martes. Su doble presidencia y su experiencia en puestos de alto nivel dentro de la ONU, como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022), la posicionan como una candidata fuerte. Su conocimiento, experiencia política y red de contactos le permitirían dirigir la organización de manera eficaz desde el primer día. Sin duda, representa una oportunidad para romper el techo de cristal y convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo. Su origen latinoamericano también juega a su favor. Sin embargo, podrían pesar en su contra declaraciones pasadas sobre derechos humanos dirigidas al P5, así como el retiro del apoyo de su país. Rafael Grossi, nominado por Argentina, Italia y Paraguay, ostenta el cargo de Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica desde diciembre de 2019. Este diplomático de carrera argentino comparecerá ante la ONU este martes por la tarde. Su trayectoria incluye haber sido embajador de su país en Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia y ante las organizaciones internacionales en Viena, así como representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Si bien su experiencia política puede ser menor en comparación con algunos de sus rivales, su carrera diplomática es indiscutiblemente sólida. Ha demostrado capacidad de gestión, abordando la seguridad nuclear en zonas de conflicto y llevando a cabo una diplomacia itinerante para mantener la comunicación entre partes beligerantes





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