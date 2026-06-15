Cuatro de cada diez colombianos gastan erróneamente la prima de mitad de año, según informe

Un estudio de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera advierte sobre el desperdicio de la prima services por parte de muchos trabajadores y recomienda usarla para pagar deudas o invertir en CDT.

Junio es uno de los meses más esperados por los colombianos, ya que en este periodo se paga la prima de mitad de año, un beneficio económico obligatorio para los empleados y que debe ser cancelada antes del 30 de junio.

El cálculo de esta prima se realiza multiplicando el ingreso mensual por los días trabajados en el semestre y dividiendo el resultado entre 360. Un reciente informe elaborado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, en diálogo con El Nuevo Siglo, ha revelado un fenómeno preocupante: cuatro de cada diez colombianos gastan de manera incorrecta este dinero.

Según los expertos, la prima no debe considerarse un regalo para caprichos, sino un recurso fundamental para la salud financiera personal, especialmente en un contexto de inflación y cambios económicos. El director de Insolvencia Colombia, Luis Benitez, advirtió que el peor error es dejar que ese dinero se diluya en el gasto diario sin un propósito claro. Ante esta situación, los analistas han propuesto una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo este beneficio.

Una de las principales sugerencias es destinarlo a la cancelación o reducción de deudas, particularmente las asociadas a tarjetas de crédito, lo que permite disminuir tasas de interés y el valor de los pagos mensuales, generando un impacto positivo a futuro. Otra alternativa es la inversión a largo plazo, por ejemplo, en un Certificado de Depósito a Término (CDT) con plazos de seis meses o un año, cuyos intereses pueden ser beneficiosos una vez finalizado el periodo.

Si bien el informe se centra en estos usos financieros, también es válido considerar otras opciones como educación, salud o un fondo de emergencias, siempre que se planifique con responsabilidad. Este fenómeno de desperdicio de la prima refleja una falta de cultura financiera en una parte significativa de la población colombiana, lo que subraya la necesidad de mayor educación económica y planificación personal.

Las entidades que realizaron el estudio buscan concienciar a los trabajadores sobre la importancia de tratar la prima como una herramienta para mejorar su situación económica y no como un ingreso extra para gastos superfluos. En resumen, la prima de servicios es una oportunidad única para fortalecer las finanzas personales, ya sea mediante el pago de deudas, la inversión o la creación de un colchón de seguridad.

Los colombianos deben evaluar sus prioridades y compromisos financieros antes de disponer de este dinero, evitando caer en gastos impulsivos que solo generen satisfacción momentánea y problemas a largo plazo. La responsabilidad en el manejo de este beneficio puede marcar la diferencia entre una estabilidad económica y un ciclo perpetuo de endeudamiento.

Por ello, las autoridades y expertos en finanzas personales continúan promoviendo campañas de educación financiera que ayuden a la población a tomar decisiones más informadas y estratégicas respecto a su prima de mitad de año





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