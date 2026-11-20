Tribunal en Inglaterra condena a cuatro hombres por violación y agresión sexual contra Joanne Young, víctima de un sistema de abuso doméstico coordinado por su exesposo Philip Young entre 2016 y 2023.

Un tribunal en Winchester, Inglaterra, condenó a cuatro hombres este jueves 19 de noviembre por delitos sexuales graves cometidos contra Joanne Young, una madre de tres hijos de 49 años, quien fue sometida a un régimen de abuso doméstico durante más de una década. Este fallo marca el primer caso concluido con sentencias en el Reino Unido donde hombres no emparentados violaron a una mujer drogada por su cónyuge sin su consentimiento.

Mecanismo de abuso sexual coordinado

Entre los años 2016 y 2023, el exmarido de la víctima, Philip Young, utilizó un sistema calculado para incapacitar a Joanne Young. Él mezclaba medicamentos con su comida o bebida, dejándola dormida o inconsciente para facilitar el acceso de terceros a su cuerpo. Esta metodología de abuso recuerda el caso de Dominique Pelicot en Francia, aunque este proceso judicial constituye una precedencia legal única en la jurisprudencia británica por la complejidad de la conspiración.

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Detalles de las condenas y acusados

El jurado declaró culpables a Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62 años, de violación contra Joanne Young. Asimismo, Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, fue condenado por agresión y tocamientos sexuales, mientras que Mohammed Hassan, de 38 años, recibió sentencia por tocamientos sexuales. Estos cuatro individuos actuaron en connivencia directa con Philip Young, quien publicaba anuncios en internet ofreciendo sexo con su esposa mientras ella estaba inconsciente en su domicilio de Swindon.

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Roles de los cómplices y consecuencias legales

Philip Young, de 50 años y exconcejal del Partido Conservador en Swindon, se declaró culpable en enero de múltiples delitos que incluyeron violaciones, voyeurismo y administración de sustancias para someter a su esposa. Dean Hamilton, de 47 años, también admitió su culpa en cargos de violación y agresión sexual. Tanto Young como Hamilton, junto con los otros cuatro condenados, permanecen en encarcelamiento preventivo hasta finales de diciembre, cuando se hará efectiva la sentencia final.

Impacto y búsqueda de sospechosos pendientes

El juez Pushpinder Singh Saini calificó los hechos como delitos sexuales particularmente graves, advirtiendo que los condenados enfrentan importantes penas de prisión. La policía continúa la búsqueda de otro sospechoso no identificado que podría haber participado en la violación o agresión de la víctima. Joanne Young renunció a su derecho al anonimato, similar a lo hecho por Gisèle Pelicot, para exponer la magnitud del sistema de abuso que sufrió desde 2011 en el caso francés y entre 2016 y 2023 en su propio hogar.