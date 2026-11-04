Cuatro minutos clave tras la agresión a Quadri Liameed

La brutal entrada de José Corpas dejó inconsciente a Quadri Liameed. El CE Sabadell confirma el alta médica tras exámenes radiológicos.

El fútbol español vivió un周末 de profunda angustia y tensión inmediata. El trágico fallecimiento del delantero Jesús de Miguel del CD Tenerife marcó el tono del fin de semana deportivo. Sin embargo, un incidente violento durante otro encuentro puso a prueba los protocolos de seguridad. El partido entre el Albacete Balompié y el CE Sabadell registró un momento crítico en el minuto 42. Un centrocampista visitante sufrió una patada desestabilizadora que lo dejó inconsciente.

El choque en el minuto 42

La secuencia letal comenzó con una jugada aérea en el área rival. El delantero del Albacete, José Corpas, intentó rematar un balón alto. Realizó un disparo potente de volea buscando impactar el esférico de primera. Corpas no logró percibir la llegada rápida de Quadri Liameed. El jugador visitante cayó desplomado sobre el césped. El impacto directo ocurrió en la mandíbula y el cráneo. Los tacos del atacante albaceteño golpearon con total fuerza. Liameed quedó tendido a plomo en el suelo.

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La expulsión y la asistencia

El árbitro actuó con celeridad ante la gravedad. Decidió mostrar tarjeta roja directa. La sanción se justificó por juego peligroso. Corpas abandonó el terreno de juego. Lo hizo mientras lloraba copiosamente. La asistencia médica ingresó con urgencia. Autoridades del CE Sabadell también bajaron al campo. El presidente Pau Morilla-Giner presenció la escena. Momentos de máxima tensión dominaron el estadio.

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Protocolo de conmoción cerebral

El partido se detuvo por nueve minutos. El equipo médico aplicó protocolos estrictos. La estabilización del futbolista fue prioritaria. Una ambulancia entró al campo de juego. Este evento ocurrió bajo una sombra triste. El CD Tenerife comunicaba el luto nacional. Jesús de Miguel había muerto tras un choque. Sus colegas del Sabadell mantenían la vigilancia. Cada movimiento se hacía con precaución extrema.

El desenlace médico y alta

El destino de Liameed fue favorable. Recuperó el conocimiento fuera del césped. El traslado al Hospital Quirón Santa Cristina fue urgente. Allí se realizaron exámenes radiológicos exhaustivos. Los médicos descartaron daños neurológicos. Tampoco se hallaron fracturas óseas graves. Los resultados de las pruebas fueron positivos. El futbolista obtuvo el alta médica completa.