La comunidad de Barbosa atribuye la muerte de cuatro personas en un billar a un presunto acoso. El CTI investiga y se ofrece recompensa por información.

El secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera, confirmó que la comunidad entregó una versión a las autoridades que apunta a que un presunto acoso contra una mujer habría desatado la riña que dejó cuatro personas muertas en un billar de la vereda San Eugenio. Este incidente violento ocurrió en el sector El Eco, en la zona rural del municipio ubicado al norte del Valle de Aburrá, generando un profundo impacto en la población local y activando los mecanismos de investigación más exigentes de las instituciones de orden público.

Detalle del conflicto por presunto acoso

La versión entregada por la comunidad indica que la femenina estaba en el lugar y como que fue tocada por algún sujeto, y a través de ese tocamiento se genera esa riña, y esa riña genera ya el resultado que todos conocemos, explicó Barrera. Se trata de un hecho de intolerancia frente a una femenina, el cual da por resultado cuatro personas muertas, agregó el funcionario. Desde el momento del suceso, se activaron todas las rutas de inteligencia e investigación en conjunto con la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional para esclarecer los hechos.

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Víctimas y herido investigado por el CTI

Las cuatro víctimas son dos hermanos, la esposa de uno de ellos y una persona ajena al núcleo familiar, precisó el secretario de Seguridad. Las autoridades no han divulgado oficialmente los nombres de las cuatro personas fallecidas. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Medellín, después de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantara la inspección técnica en el lugar de los hechos. La identidad de las víctimas permanece reservada hasta el momento.

En el mismo hecho resultó herida una persona que también se encontraba en el billar en el momento del ataque. El secretario de Seguridad explicó que esa persona está recibiendo atención médica y, al mismo tiempo, es investigada por el CTI para esclarecer lo ocurrido. Hay una persona herida que se encontraba también departiendo allá en el lugar de los hechos, está herida y está también siendo investigada por la parte del Cuerpo Técnico Investigativo, indicó Barrera. De acuerdo con el reporte conocido, el herido sufrió impactos de bala en el antebrazo derecho y en el muslo izquierdo, y permanece bajo observación médica en un centro asistencial.

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Hipótesis y trabajo interinstitucional

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que, al parecer, se presentó una discusión entre varias de las personas que estaban en el billar, que terminó en un intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque todavía son materia de investigación y no se ha establecido oficialmente cómo comenzó la confrontación. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que se trabaja sobre dos hipótesis: una apunta a un episodio que habría desencadenado la riña en el establecimiento, y la otra plantea una posible confrontación entre estructuras criminales. Se trata de posibilidades investigativas, no de atribuciones confirmadas.

Recompensa y medidas de seguridad

La Policía también revisa los otros homicidios ocurridos en Barbosa durante los últimos días, para establecer si existe alguna relación entre los casos. Por ahora, las autoridades no han confirmado que los hechos respondan a una misma dinámica criminal. Tras la masacre, la Alcaldía de Barbosa convocó un consejo extraordinario de seguridad, en el que se acordó ofrecer una recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. Se ofrece una recompensa de hasta $70 millones por información sobre los responsables, con 50 millones aportados por la Gobernación de Antioquia y 20 millones por la administración municipal. Los organismos judiciales continúan con las labores para reconstruir los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque en la vereda San Eugenio.