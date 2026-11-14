Cuba advierte sobre posible intervención militar de EE. UU. y exige fin al bloqueo

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel prepara al país para una agresión militar estadounidense, vinculando la amenaza al endurecimiento del bloqueo económico bajo la administración Trump.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado oficialmente que su nación se encuentra en estado de preparación ante la posibilidad inminente de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Durante su intervención en el Día Nacional de la Defensa, celebrado el 13 de noviembre, el mandatario cubano alertó sobre el aumento de la retórica agresiva proveniente de Washington y reafirmó que la única vía para asegurar la paz es el levantamiento total del embargo.

Alerta de agresión militar en la isla

La declaración de Díaz-Canel se realizó durante una reunión con altos funcionarios del Estado, donde se señaló explícitamente que las expresiones reiteradas de voceros y políticos del Gobierno de Estados Unidos en las últimas semanas han servido para alentar y ratificar un propósito claro de agresión contra la isla. El líder cubano enfatizó que estas acciones representan un castigo colectivo dirigido a la población civil, calificando la medida como un genocidio que debe cesar para permitir que Cuba viva en paz.

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En el discurso, el presidente cubano no dejó lugar a la ambigüedad sobre las exigencias hacia Washington. Declaró que lo que Cuba necesita y tiene el derecho de exigir es el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero. Subrayó que esta presión constante es la responsable directa de la situación actual y que solo el cese de esta agresión genocida podría desactivar la tensión geopolítica que actualmente domina la región del Caribe.

Estrategia económica y presión diplomática

La advertencia militar se produce en un contexto de intensificación de las medidas coercitivas impuestas desde la administración de Donald Trump. Desde los primeros meses del año, el Gobierno estadounidense ha endurecido significativamente las restricciones al suministro de petróleo a Cuba, una medida que busca asfixiar la capacidad operativa de la economía cubana. Paralelamente, se han autorizado ventas al sector privado, lo que ha creado una paradoja en la que Estados Unidos se ha convertido, ironías aparte, en uno de los proveedores principales de gasolina y diésel para la isla. Además de la presión económica, La Habana ha acusado a Washington de liderar una ofensiva diplomática agresiva contra varios países con el objetivo de retirar su respaldo a la resolución que, desde 1992, solicita anualmente el levantamiento del embargo ante las Naciones Unidas. Este esfuerzo diplomático pretende aislar aún más a la isla internacionalmente y justificar las medidas unilaterales adoptadas por la Casa Blanca como necesarias para la seguridad regional.

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Inestabilidad política y renuncias gubernamentales

La crisis no es solo externa, sino que también afecta la estabilidad interna de las estructuras de poder provinciales en Cuba. Esta semana, la isla ha presenciado la salida de tres gobernadores de sus cargos, un evento inusual que sacude las bases del gobierno local. En el sistema político cubano, el presidente propone los candidatos a gobernador y vicegobernador, quienes posteriormente son elegidos por los concejales para un mandato de cinco años, por lo que estas renuncias inesperadas reflejan una profunda inestabilidad en medio de la crisis económica.

La situación se agrava por la postura explícita de Donald Trump, quien no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana. El expresidente estadounidense ha calificado a Cuba, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas declaraciones han servido para justificar las medidas de coerción y han alimentado las expectativas de una confrontación directa.

Consecuencias inmediatas y escenario futuro

Las declaraciones del 13 de noviembre marcan un punto de inflexión en la retórica oficial cubana, pasando de la denuncia política a la preparación militar concreta. Los ciudadanos y las instituciones estatales deben ajustar sus operaciones ante la posibilidad de un conflicto armado, lo que podría tener consecuencias devastadoras para una economía que ya opera al límite de sus capacidades. La tensión entre ambas naciones sigue escalando sin señales claras de desescalada inminente.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la dinámica entre Washington y La Habana. La falta de diálogo y el endurecimiento de las posturas, combinadas con la crisis económica interna y las renuncias políticas en Cuba, sugieren un futuro incierto para la región. La única salida reconocida por el gobierno cubano, reiterada por Díaz-Canel, sigue siendo el cese del bloqueo, aunque Washington mantiene su posición de presión máxima como estrategia principal.