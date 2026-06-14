Cuba agradece a Colombia por nuevo cargamento de ayuda humanitaria mientras persiste el bloqueo de EE.UU.

Cuba recibió 100 toneladas de ayuda humanitaria desde Colombia, incluyendo alimentos, medicinas y paneles solares, en medio de la crisis económica agravada por el bloqueo estadounidense. Esta cooperación se suma a otros gestos de solidaridad internacional hacia la isla.

El gobierno de Cuba expresó su agradecimiento al pueblo colombiano por la llegada a la isla de un cargamento con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de ese país.

Esta solidaridad llega en momentos difíciles, provocados por la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. La hermandad no puede ser bloqueada. La donación fue transportada por un buque de la Armada de Colombia y contiene suministros básicos como alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

Según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), este envío demuestra la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades en situación de vulnerabilidad. La misión fue coordinada de manera conjunta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería y la Armada Nacional, entre otros organismos.

Esta no es la primera vez que Colombia envía ayuda a Cuba. En abril pasado, hubo un donativo con medicamentos y alimentos para paliar la escasez de productos esenciales, y en noviembre de 2025 el gobierno de Gustavo Petro remitió 240 toneladas de asistencia para atender la emergencia causada por el huracán Melissa en la región oriental cubana.

Hace apenas una semana, arribó a La Habana otro donativo de 1.700 toneladas de alimentos y productos básicos, procedente de Air-e, una intervención frustrada que tiene en vilo a la Costa y al sector energético ante posible liquidación. Estos donativos se suman a otras operaciones de ayuda recibidas en los últimos meses desde Brasil, Uruguay, China, Japón, Canadá, agencias de la ONU y del 'Convoy Nuestra América', integrado por activistas de varios países de Europa, México y Estados Unidos.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha agravado progresivamente desde enero último con el bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional. Washington sumó una serie de sanciones adicionales de máxima presión sobre la isla, exigiendo cambios políticos y económicos





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