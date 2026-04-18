Cuba Defiende su Derecho a la Defensa ante Amenazas de Intervención Militar de EE.UU.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la isla no busca la guerra pero está preparada para defenderse ante cualquier amenaza de intervención militar de Estados Unidos. Reiteró que el diálogo es posible bajo principios de respeto e igualdad, pero advirtió sobre una campaña psicológica y la disposición al combate.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , declaró este sábado que la isla no busca la confrontación bélica, pero sí está preparada y decidida a defenderse ante cualquier amenaza. En declaraciones al medio venezolano Telesur, el mandatario afirmó: Cuba no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota.

Díaz-Canel señaló que percibe intenciones de una posible invasión militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, calificando estas afirmaciones como parte de una campaña psicológica destinada a intimidar al pueblo cubano. Reiteró que Cuba no promueve ni estimula la guerra, pero enfatizó que habrá combate y una firme disposición para defender el país.

Esta escalada en la retórica belicista entre La Habana y Washington se produce un mes después del anuncio del inicio de contactos diplomáticos, cuyo estado actual ha quedado en segundo plano. Díaz-Canel reconoció la dificultad inherente a los diálogos bilaterales, pero afirmó que son posibles si ambas naciones abordan la relación con voluntad, responsabilidad histórica, reciprocidad, respeto e igualdad. 'Lo que ambos pueblos merecen es que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación', manifestó.

Agregó que sería beneficioso si se encontrara la capacidad para construir una relación civilizada entre dos países cercanos a pesar de sus diferencias ideológicas, las cuales considera superables. Cuba informó el 13 de marzo sobre la apertura de un diálogo con Estados Unidos, aclarando que se encontraba en fases iniciales y distantes de cualquier acuerdo.

Este anuncio se produjo tras semanas de presión estadounidense sobre la isla, exigiendo reformas económicas y políticas, además de un bloqueo petrolero. Recientemente, medios estadounidenses informaron que el Pentágono estaba intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, condicionada a órdenes directas del presidente Trump. El Departamento de Guerra de Estados Unidos, en respuesta a una consulta de la agencia EFE, instó a no especular sobre escenarios hipotéticos, indicando que las fuerzas armadas están preparadas para diversas contingencias y para cumplir las órdenes presidenciales.

La posición cubana subraya la importancia de la autodeterminación y la soberanía frente a presiones externas, al tiempo que mantiene una puerta abierta al diálogo en términos de igualdad y respeto mutuo, sin renunciar a su derecho a la defensa.





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