Cuba, el Próximo Foco de Trump: Demócratas y Republicanos Coinciden en la Ampliación de la Política de EE.UU. hacia Latinoamérica

Una audiencia en el Congreso de EE.UU. revela la convergencia de demócratas y republicanos en señalar a Cuba como el próximo objetivo de la política exterior del presidente Trump, aunque discrepan sobre los métodos y las motivaciones. La sesión también abordó la influencia de China en la región y la cooperación en seguridad.

Demócratas y republicanos, a pesar de sus diferencias metodológicas, encontraron un terreno común durante una audiencia celebrada este jueves en el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Cuba se perfila como el próximo objetivo del presidente Donald Trump . La sesión, presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar, contó con la participación del congresista demócrata Joaquín Castro y del diplomático Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina . El encuentro puso de manifiesto tanto la reorientación de la política estadounidense hacia la región como las profundas divisiones existentes sobre cómo implementarla.

Desde el principio, Salazar delineó una visión ambiciosa para la política exterior de Washington en el hemisferio. Elogió la supuesta caída de Nicolás Maduro tras una intervención estadounidense en enero y declaró que la región se encuentra en un punto de inflexión crucial. Según su interpretación, la estrategia de Trump, que ella comparó con una nueva Doctrina Monroe, ha inaugurado una era donde los vientos de libertad se extienden desde Venezuela hacia otras naciones como Nicaragua y, potencialmente, Cuba. En este contexto, la legisladora afirmó de manera explícita que la isla caribeña sería el siguiente objetivo. Salazar describió al régimen cubano como el epicentro del mal en el hemisferio, sosteniendo que, debilitado por la pérdida del apoyo venezolano, se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad. Llegó incluso a sugerir que el gobierno estadounidense solo necesitaría desconectar el régimen para acelerar su colapso.

Joaquín Castro, por su parte, ofreció una perspectiva radicalmente diferente, aunque coincidió en la conclusión sobre el futuro inmediato de Cuba. El congresista de Texas advirtió que, tras la confrontación con Irán y las dificultades políticas que enfrenta Trump, el mandatario podría buscar una victoria rápida en Cuba. En su opinión, cualquier intento de derrocar al gobierno cubano sería catastrófico tanto para el pueblo cubano como para la región y los propios Estados Unidos. El demócrata también criticó duramente la intervención en Venezuela, señalando la falta de autorización del Congreso y la ausencia de un plan claro para la transición democrática. Según Castro, no existe un cronograma creíble para elecciones ni garantías de reformas estructurales, mientras que figuras del aparato represivo continúan en el poder. En este sentido, cuestionó las verdaderas motivaciones de la operación, sugiriendo que estaban más relacionadas con el petróleo que con la promoción de la democracia.

Michael Kozak, en representación del Departamento de Estado, defendió los logros de la política exterior de Trump en América Latina. Destacó una significativa reducción en los cruces ilegales de frontera, cifrada en un 91%, y una disminución casi total del tránsito por el Tapón del Darién. Asimismo, subrayó los avances en la cooperación con los gobiernos regionales para combatir el narcotráfico y la migración irregular. Con respecto a Venezuela, Kozak describió un proceso en curso hacia la estabilización y una eventual transición democrática, pero se abstuvo de establecer un calendario específico. Explicó que el enfoque de la administración se basa en condiciones que se cumplirían progresivamente, en lugar de fechas predeterminadas.

El diplomático también relacionó la situación cubana con el nuevo panorama regional tras la salida de Maduro. Señaló que, sin el respaldo económico venezolano, el régimen de La Habana ha quedado expuesto a sus debilidades estructurales, lo que intensifica la presión por cambios políticos y económicos profundos. Más allá de Cuba y Venezuela, la audiencia abordó una amplia gama de temas que reflejan el creciente protagonismo de América Latina en la agenda de Washington. Salazar enfatizó la necesidad de contrarrestar la influencia china en la región, citando el puerto de Chancay en Perú y las concesiones portuarias en Panamá como ejemplos. En el caso panameño, elogió la decisión de las autoridades locales de cancelar contratos con una empresa vinculada a Pekín. Kozak retomó este punto para enmarcarlo en una estrategia más amplia destinada a eliminar la influencia de actores adversarios en el hemisferio. Mencionó acuerdos recientes sobre minerales críticos con países sudamericanos y un aumento de la cooperación económica y de seguridad con aliados regionales.

Colombia también fue mencionada tangencialmente. Salazar criticó la política del presidente Gustavo Petro, indicando que durante su mandato los cultivos de coca alcanzaron niveles históricos. Sin embargo, reconoció que, tras la visita de Petro a la Casa Blanca en febrero de este año, el gobierno colombiano ha intensificado las acciones contra grupos armados





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