Cuba: Nuevo Objetivo de la Política Exterior de EE.UU. bajo Trump, con Divisiones Internas

Una audiencia en la Cámara de Representantes de EE.UU. revela un consenso bipartidista sobre la creciente atención hacia Cuba, aunque con profundas diferencias en los métodos y enfoques entre demócratas y republicanos. El rol de Cuba en el hemisferio y la estrategia estadounidense para la región fueron los ejes centrales de la discusión.

En una audiencia celebrada este jueves ante el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos de Estados Unidos , a pesar de sus marcadas discrepancias metodológicas, convergieron en un punto crucial: Cuba se perfila como el próximo objetivo principal de la administración del presidente Donald Trump en la región.

La sesión, presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar, contó con la participación de figuras clave como el demócrata Joaquín Castro y el diplomático Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina. Este encuentro sirvió para ilustrar no solo un giro significativo en la política estadounidense hacia el hemisferio occidental, sino también las profundas divisiones existentes en cuanto a la implementación de dicha política.

Desde el inicio de la sesión, la congresista Salazar delineó una visión ambiciosa y expansiva de la política exterior de Washington en la región. Con un tono triunfalista, celebró la caída de Nicolás Maduro, atribuyéndola a la intervención estadounidense de enero, y declaró que el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión histórico. Según su interpretación, la estrategia impulsada por Trump, a la que ella misma calificó como una 'nueva Doctrina Monroe', ha inaugurado una era donde los 'aires de libertad' se propagan desde Venezuela hacia otras naciones como Nicaragua y, eventualmente, Cuba. Fue en este contexto que Salazar afirmó con contundencia que la isla caribeña sería el siguiente objetivo de la política estadounidense. Describió al régimen cubano como el 'epicentro del mal' en el hemisferio, argumentando que, debilitado por la pérdida del respaldo venezolano, se encuentra en un momento de extrema vulnerabilidad. Incluso llegó a sugerir que el gobierno estadounidense solo necesitaría 'desconectarlo' para precipitar su colapso.

Por su parte, el congresista demócrata Joaquín Castro ofreció una perspectiva radicalmente diferente, aunque sus conclusiones sobre el futuro inmediato de la relación con Cuba no distaron mucho de las de sus colegas republicanos. Castro advirtió que, en medio de las tensiones internacionales, como la reciente confrontación con Irán, y las dificultades políticas internas que enfrenta Trump, el mandatario podría buscar una 'victoria rápida' en Cuba. En su opinión, cualquier intento de derrocar al gobierno cubano sería 'catastrófico' tanto para el pueblo cubano como para la región y los propios Estados Unidos. El demócrata también criticó duramente la intervención en Venezuela, señalando la ausencia de autorización del Congreso y de un plan claro para una transición democrática. Según Castro, no existe un cronograma creíble para elecciones ni garantías de reformas estructurales, mientras que figuras clave del aparato represivo continúan en el poder. Esto lo llevó a cuestionar las verdaderas motivaciones de la operación, sugiriendo que podrían estar más vinculadas a intereses petroleros que a la promoción de la democracia.

Michael Kozak, en representación del Departamento de Estado, defendió los logros de la política exterior de Trump en América Latina. Destacó una notable disminución del 91% en los cruces ilegales de frontera y una reducción casi total del tránsito por el Tapón del Darién, cifras que, según él, reflejan avances significativos. Además, subrayó la mejora en la cooperación con los gobiernos de la región para combatir el narcotráfico y la migración irregular. En cuanto a Venezuela, Kozak describió un proceso en curso hacia la estabilización y una eventual transición democrática, pero evitó especificar un calendario, explicando que el enfoque de la administración se basa en el cumplimiento de condiciones progresivas y no en fechas preestablecidas. El diplomático también vinculó la situación cubana al nuevo panorama regional post-Maduro, señalando que sin el apoyo económico venezolano, el régimen de La Habana queda expuesto a sus debilidades estructurales, lo que aumenta la presión para cambios políticos y económicos profundos.

La audiencia no se limitó a Cuba y Venezuela, sino que abarcó una amplia gama de temas que evidencian el creciente protagonismo de América Latina en la agenda de Washington. La congresista Salazar reiteró la importancia de contrarrestar la influencia de China en la región, citando como ejemplos el puerto de Chancay en Perú y las concesiones portuarias en Panamá, donde celebró la decisión de las autoridades panameñas de cancelar contratos con empresas vinculadas a Pekín. Kozak apoyó este argumento, enmarcando la necesidad de eliminar la influencia de 'actores adversarios' en el hemisferio. Mencionó acuerdos recientes sobre minerales críticos con países sudamericanos y un aumento de la cooperación económica y de seguridad con aliados regionales. Colombia también fue mencionada, aunque de manera tangencial, con Salazar criticando la política del presidente Gustavo Petro por el aumento de los cultivos de coca, pero reconociendo una intensificación de las acciones contra grupos armados tras su visita a la Casa Blanca en febrero. Esta diversidad de temas subraya la complejidad y las múltiples facetas de la política estadounidense hacia América Latina en la actualidad





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