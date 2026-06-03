Cuenta regresiva para el giro de recursos a la segunda vuelta presidencial

A menos de tres semanas del balotaje entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el Gobierno debe transferir cerca de un billón de pesos para la logística electoral. Autoridades aseguran que el dinero está garantizado y que el calendario no corre riesgo, pese a las dudas generadas por la postura del presidente Petro.

La cuenta regresiva para la transferencia de los recursos destinados a la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanza mientras el Gobierno ultima los detalles financieros.

A menos de tres semanas para el balotaje del 21 de junio, la Registraduría Nacional espera el giro de cerca de 996.000 millones de pesos, equivalentes a casi un billón, para garantizar la logística del proceso. El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, debe autorizar el desembolso una vez que concluyan formalmente los escrutinios de la primera vuelta, cuya validez jurídica es indispensable para declarar la necesidad de una nueva jornada electoral.

Aunque los tiempos son ajustados, las autoridades electorales han expresado confianza en que los fondos llegarán a tiempo, dado que el presupuesto ya estaba contemplado en los contratos iniciales de la primera vuelta. El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que el proceso de levantamiento y traslado de los recursos se encuentra en marcha y que no se prevén obstáculos.

En conversación con el procurador Gregorio Eljach, el ministro de Hacienda confirmó que la partida está asegurada, pero que no podía girarse por adelantado, ya que requiere el concepto oficial de que habrá una segunda vuelta. Por su parte, la Misión de Observación de la Unión Europea emitió un reporte que respalda la validez de los resultados del preconteo, desestimando las dudas planteadas por el presidente Gustavo Petro.

Expertos en logística electoral, como el exregistrador Juan Carlos Portela, explicaron que la organización de la segunda vuelta replica la de la primera, con la única diferencia de la tarjeta electoral, por lo que la infraestructura de mesas, puestos de votación y jurados ya está prevista desde el inicio. Este diseño permite activar la producción de elementos adicionales sin mayores sobresaltos.

No obstante, la incertidumbre generada por la postura del presidente Petro, quien no reconoció los resultados del preconteo, motivó a promotores del referendo contra la asamblea constituyente y a juristas como Ramiro Bejarano Guzmán y José Fernando Reyes Cuartas a solicitar medidas al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría para garantizar el desarrollo adecuado de los escrutinios y el cumplimiento de los plazos constitucionales. A pesar de estas tensiones, el procurador Eljach hizo un llamado al presidente para generar un clima de confianza institucional y afirmó que no hay riesgo de alteración del calendario electoral.

Con la mirada puesta en el 21 de junio, la maquinaria electoral se prepara para una jornada decisiva que definirá al sucesor de Gustavo Petro, y los recursos necesarios, según las autoridades, están garantizados para que el proceso transcurra sin contratiempos





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Segunda Vuelta Recursos Elecciones Registraduría Ministerio De Hacienda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia define segunda vuelta electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras resultados departamentalesElecciones presidenciales 2026 en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta con más de 10 y 9 millones de votos respectivamente. Resultados detallados por departamento, incluyendo victorias en Antioquia, La Guajira, San Andrés, Caldas, Córdoba, Guainía y Vaupés.

Read more »

Primera vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vueltaCon más del 95% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella obtiene el 44% de los votos frente al 41% de Iván Cepeda, quien será su rival en el balotaje del 21 de junio. La candidata Paloma Valencia reconoció su derrota y llamó a frenar el neocomunismo. La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, aunque generó controversia la publicación del voto del presidente Gustavo Petro.

Read more »

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta presidencial 2026Tras una reñida primera vuelta electoral, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron pasar a la segunda vuelta presidencial de 2026. El conteo de votos mostró una tendencia ajustada, con ambos candidatos alternándose la ventaja. Ahora se preparan para la recta final.

Read more »

Abelardo De la Espriella obtuvo 673.138 votos más que Iván Cepeda en primera vuelta, según preconteoEl candidato del movimiento Defensores de la Patria consiguió 10.361.499 votos (43,74 %), y el aspirante del Pacto Histórico recibió 9.688.361 sufragios (40,90 %).

Read more »